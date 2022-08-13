Что нельзя делать в Евдокимов день: народные приметы на 13 августа

В старину в этот день было принято заговаривать борону — чтобы во время работы в поле не сломались зубья. К этому времени поспевает репа — начинались приготовления блюд из репы, а также заготовки на зиму.
Сон, приснившийся в ночь на 13 августа, может сбыться на седьмой день.
Рожденные в этот день обладают необычным и уникальным взглядом на жизнь — могут удивлять своими выводами и мнением. Нередко им помогают добиваться успехов необычные и странные обстоятельства, которые с другими не случаются.
Что нельзя делать 13 августа
Нельзя работать по дому, устраивать уборку, мытье полов, большую стирку, ремонт, перестановку мебели. Считается, что у Домового выходной и, потревоженный шумными работами, он может разозлиться. После этого начнутся неприятности — посуда будет валиться из рук, еда пригорать и выкипать, мебель и техника ломаться, люди начнут спотыкаться на ровном месте.
Нельзя ссориться и ругаться в доме, выяснять отношения, отчитывать кого-то, повышать голос — домашний дух будет разозлен, начнет бедокурить, ночами пугать.
Нельзя отказывать в помощи, особенно своим родственникам. Помощь в этот день обернется для человека большой удачей.
С родственниками и любимыми людьми нельзя скандалить, лицемерить, врать им — к долгосрочным проблемам в семье.
Нельзя поднимать на улице деньги и вещи, особенно на перекрестках. Они могут быть не потеряны, а специально подброшены ведьмами и колдунами, чтобы поднявший перенял на себя болезнь или порчу.
Народные приметы на 13 августа
- Перед дождем появилась радуга — ненастье будет недолгим.
- Уж выполз прямо на дорогу и греется на солнышке — к дождю.
- Мыши и крысы бегают больше обычного, проявляют беспокойство — перед осадками.
- Куры отходят далеко от своего курятника — к хорошей погоде, потеплению.
- Ночью ветра нет — завтра погода будет такая же, как и сегодня.
- Туман стоит над лесом — к урожаю грибов.
- Утренний туман быстро рассеялся — погода будет ясной.
- Паутина летает — к жаркой погоде.
- Сильный ветер — к снежной зиме.