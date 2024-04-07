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Жизнь

Что нельзя делать в светлый праздник Благовещение

7 апреля — церковный праздник Благовещение Пресвятой Богородицы. И в отличие от Пасхи у Благовещенья фиксированная дата.

Благовещение-2017
Благовещение-2017
Наталья Кимайкина

Полное название праздника звучит следующим образом — Благовещение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы, и Приснодевы Марии.

История праздника Благовещение

Дословно название праздника переводится как «благая весть». И посвящен он событиям, которые описаны в Евангелии от Луки.

Дева Мария, жившая в городе Назарете и воспитывавшаяся при храме, в юном возрасте дала обет девства. В 14 лет благочестивый старец Иосиф взял ее в жены и стал хранителем ее чистоты.

В Благовещение к Марии явился архангел Гавриил и сообщил благую весть. Она станет матерью сына Божия Иисуса Христа: "Радуйся Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами. Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус".

Что нельзя делать в Благовещение

  • Нельзя работать. Имеется в виду тяжелый физический труд. Если работать на Благовещение, то весь год придется провести в тяжелом, но бесполезном труде. Разрешается только приготовление блюд для семьи и гостей.
  • Нельзя начинать новые дела, давать старт новым проектам — окажутся провальными.
  • Благовещение выпадает на Великий пост. Запрещается есть блюда животного происхождения, но все же пост ослабляется — можно рыбу.
  • Нельзя сажать растения — не приживутся.
  • Нельзя рассказывать о своих планах, задумках и идеях, хвалиться своими победами, в том числе и что касается любви — ничего из задуманного не получится.
  • Нельзя устраивать шопинг, делать крупные покупки — приобретения окажутся неудачными.
  • Нельзя стричься, краситься, делать прически — красоту можно потерять.
  • Нельзя ругаться, лгать, разводить сплетни, задумывать недоброе, мстить или продумывать план мести.
  • Нельзя грустить, тосковать — весь год в таком ключе пройдет.
  • В этот праздник нельзя танцевать, много смеяться, устраивать шумные и веселые посиделки — год пройдет в печали и слезах.
  • Не рекомендуется ходить в гости к малознакомым людям или приглашать их в свой дом — благополучие можно отдать.
  • Нельзя брать в долг или давать в долг — отдать свою удачу и притянуть неудачи.
  • Нельзя выносить мусор — вынести счастье.

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