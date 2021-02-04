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Жизнь

Что нельзя делать в Тимофеев день. Народные приметы 4 февраля

4 февраля отмечается народно-христианский праздник — Тимофеев день. Другие названия: «Тимофей», «День Тимофея», «Тимофеевские морозы», «Тимофей-полузимник». Народные приметы и традиции даты — в нашем материале.

Зима, метель, снег.
Зима, метель, снег.
pixabay.com

Народные традиции 4 февраля

Прозвище-полузимник Тимофей получил за то, что день его поминовения считается серединой зимы («Тимофей сшибает рог зиме», — говорили на Руси). Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась за плечами, расслабляться не стоило. Ведь не случайно в честь этого святого на Руси придумали особое понятие — тимофеевские морозы; считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели.

О морозах складывали поговорки, например такие: «Тимофеевский мороз ползимы с собой унес»; «Афанасий-мороз морозит нос, а ты погоди — Тимофея дожди». С ними было связано и несколько примет: если в мороз «запотевают» стекла — это к потеплению. Если по стеклу бегут узоры — холода будут продолжаться еще долго. Также смотрели на небо: если видно солнце — значит, весна будет ранняя. Зато снегопад на Тимофея обещал хороший урожай зерновых.

Пасечники в этот день наблюдали за пчелами. Точнее, прислушивались к звукам из омшаника. Если насекомые жужжали еле слышно, это значило, все идет хорошо. Если же гудение было беспокойным, что-то с пчелиной семьей не в порядке.

В этот день, как и в другие дни-«полузимники», проверяли закрома. Важно, чтобы зерна, овощей и корма для скота хватило до нового урожая. Если хозяева видели, что запасы скудны, приходилось экономить. По этому поводу говорили: «К весне мужику тяжелее — хлеб по сусекам мелеет».

Зима, метель, снег.
Зима, метель, снег.
pixabay.com

Девушки-рукодельницы в этот день веселились — катались с горок на донцах, на которых пряли лен и шерсть. При этом смотрели: кто дальше прокатится — у той в хозяйстве и лен уродится.

В Тимофеев день запрещается бездельничать. Особенно в том, что касается работы по дому. Только мусор лучше не выносить. Чтобы не выкинуть случайно с ним и свое счастье. Нельзя отправляться в дальнюю дорогу. Начатое в этот день путешествие сулит больше несчастий, чем радости.

Народные приметы 4 февраля

  • Запотевшее в морозный день оконное стекло предвещало вскоре тепло.
  • Мороз разрисовал окна сверху вниз — к холоду, горизонтальные узоры и идущие от углов — к оттепели.
  • Лежит большой снег на земле — ожидаются богатые хлеба.
  • Предпраздничный сон сбудется.
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