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Жизнь
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Что нельзя делать во время Рождественского поста 2018

Рождественский пост начинается 28 ноября. Он длится ровно 40 дней и считается строгим. Верующие добровольно ограничивают себя в еде и развлечениях, готовясь к великому церковному празднику — Рождеству Христову. Рассказываем, что нельзя делать во время Рождественского поста 2018.

Новый год.
Новый год.
СС0

Рождественский пост 2018: что нельзя делать?

  • Постящимся нельзя употреблять в пищу мясо, яйца и молоко, а также рыбу (в определенные дни), сообщает журнал «Фома».
  • В Рождественский пост нельзя напиваться, участвовать в буйных празднествах.
  • Нельзя воспринимать Рождественский пост как «православную диету» и ставить во главу угла отказ от еды. Ограничения в пище и развлечениях нужны, чтобы расти духовно, освободиться от суеты и приблизиться к Богу.
  • Нельзя ссориться с близкими и друзьями.
  • Нельзя упрекать окружающих в том, что они не соблюдают пост.
  • В пост нельзя предаваться унынию и праздности.
  • Во время Рождественского поста нельзя венчаться (как и во время других постов).
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