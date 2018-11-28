Что нельзя делать во время Рождественского поста 2018

Рождественский пост 2018: что нельзя делать?
- Постящимся нельзя употреблять в пищу мясо, яйца и молоко, а также рыбу (в определенные дни), сообщает журнал «Фома».
- В Рождественский пост нельзя напиваться, участвовать в буйных празднествах.
- Нельзя воспринимать Рождественский пост как «православную диету» и ставить во главу угла отказ от еды. Ограничения в пище и развлечениях нужны, чтобы расти духовно, освободиться от суеты и приблизиться к Богу.
- Нельзя ссориться с близкими и друзьями.
- Нельзя упрекать окружающих в том, что они не соблюдают пост.
- В пост нельзя предаваться унынию и праздности.
- Во время Рождественского поста нельзя венчаться (как и во время других постов).