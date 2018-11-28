Рождественский пост начинается 28 ноября. Он длится ровно 40 дней и считается строгим. Верующие добровольно ограничивают себя в еде и развлечениях, готовясь к великому церковному празднику — Рождеству Христову. Рассказываем, что нельзя делать во время Рождественского поста 2018.