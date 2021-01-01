Что можно и нельзя делать 1 января. Народные приметы на день Ильи Муромца

1 января отмечается народно-христианский праздник — день Ильи Муромца. Всем известного былинного героя. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Считается, что прототипом былинного богатыря был преподобный Илия Печерский, живший во времена Владимира Мономаха.

В этот день полагалось поклониться родной земле и вспомнить славные подвиги народных героев — защитников Отечества.

В настоящее время Илья Муромец считается покровителем Российских ракетных войск стратегического назначения и Пограничных войск России.

Лучшим блюдом к столу в этот день был жареный поросенок.

По приметам 1 января крестьяне гадали, будет ли урожайным наступающий год. Для этого шли на перекресток, чертили на земле палкой крест и прикладывались к нему ухом: если слышалось, что едут сани с грузом, это сулило богатый урожай.

Считалось, что сильный ветер в этот день обещает урожай орехов, а звёздная ночь — гороха, чечевицы и ягод. Если же погода была тёплой — ожидали, что уродится рожь.

1 января нельзя брать что-либо у других людей. Причем, это касается не только денег, но и вещей. Также запрещается ссориться и кричать.

Домашний уют зимой. СС0

Народные приметы 1 января