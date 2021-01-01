Что можно и нельзя делать 1 января. Народные приметы на день Ильи Муромца

Считается, что прототипом былинного богатыря был преподобный Илия Печерский, живший во времена Владимира Мономаха.
В этот день полагалось поклониться родной земле и вспомнить славные подвиги народных героев — защитников Отечества.
В настоящее время Илья Муромец считается покровителем Российских ракетных войск стратегического назначения и Пограничных войск России.
Лучшим блюдом к столу в этот день был жареный поросенок.
По приметам 1 января крестьяне гадали, будет ли урожайным наступающий год. Для этого шли на перекресток, чертили на земле палкой крест и прикладывались к нему ухом: если слышалось, что едут сани с грузом, это сулило богатый урожай.
Считалось, что сильный ветер в этот день обещает урожай орехов, а звёздная ночь — гороха, чечевицы и ягод. Если же погода была тёплой — ожидали, что уродится рожь.
1 января нельзя брать что-либо у других людей. Причем, это касается не только денег, но и вещей. Также запрещается ссориться и кричать.
Народные приметы 1 января
- Нельзя выносить мусор — беду на себя накличете.
- Торговцам в этот день следует хорошо уступить первому покупателю, чтобы весь год торговля была успешной.
- До конца года нужно отдать все долги.
- Встречать Новый год нужно в обновках и с хорошим настроением. Тогда год будет хорошим и богатым на покупки.
- Если утро теплое, то будет хороший урожай ржи.
- Звездная новогодняя ночь предвещает богатый урожай ягод.
- Если деревья покрыты инеем, то будет благополучный год для сельскохозяйственных работ.
- Лунная новогодняя ночь обещает богатый урожай бобовых культур.