Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 января -23°C
Жизнь

Что можно и нельзя делать 1 января. Народные приметы на день Ильи Муромца

1 января отмечается народно-христианский праздник — день Ильи Муромца. Всем известного былинного героя. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Зима.
Зима.
СС0

Считается, что прототипом былинного богатыря был преподобный Илия Печерский, живший во времена Владимира Мономаха.

В этот день полагалось поклониться родной земле и вспомнить славные подвиги народных героев — защитников Отечества.

В настоящее время Илья Муромец считается покровителем Российских ракетных войск стратегического назначения и Пограничных войск России.

Лучшим блюдом к столу в этот день был жареный поросенок.

По приметам 1 января крестьяне гадали, будет ли урожайным наступающий год. Для этого шли на перекресток, чертили на земле палкой крест и прикладывались к нему ухом: если слышалось, что едут сани с грузом, это сулило богатый урожай.

Считалось, что сильный ветер в этот день обещает урожай орехов, а звёздная ночь — гороха, чечевицы и ягод. Если же погода была тёплой — ожидали, что уродится рожь.

1 января нельзя брать что-либо у других людей. Причем, это касается не только денег, но и вещей. Также запрещается ссориться и кричать.

Домашний уют зимой.
Домашний уют зимой.
СС0

Народные приметы 1 января

  • Нельзя выносить мусор — беду на себя накличете.
  • Торговцам в этот день следует хорошо уступить первому покупателю, чтобы весь год торговля была успешной.
  • До конца года нужно отдать все долги.
  • Встречать Новый год нужно в обновках и с хорошим настроением. Тогда год будет хорошим и богатым на покупки.
  • Если утро теплое, то будет хороший урожай ржи.
  • Звездная новогодняя ночь предвещает богатый урожай ягод.
  • Если деревья покрыты инеем, то будет благополучный год для сельскохозяйственных работ.
  • Лунная новогодняя ночь обещает богатый урожай бобовых культур.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость