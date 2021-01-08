Что запрещено делать 8 января. Народные приметы на День повитух

8 января отмечено в народном календаре днем Повитух. Тех, кто помогал женщинам во время родов. Другое название — День каш. Рассказываем, с какими приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 8 января

В этот день славили повивальных бабок и рожениц. Женщины брали своих детей и с подарками, поздравлениями шли к повитухам, которые помогали им при родах. Те, в свою очередь, угощали гостей кашей.

Повивальная бабка в любой деревне пользовалась большим уважением. Повивальной она называлась потому, что умела правильно «свить» новорожденного пеленками, чтобы он не вырывался и спал спокойно.

Повитухи были знатоками по части женских и материнских забот. Люди говорили: «Бабка походит — всему делу пособит». Отмечали и их мастерство: «У всякой бабки свои ухватки».

Также в этот день среди незамужних девушек были популярны гадания на суженого. Способов было множество: от поджигания лучин, до подкладывания самодельных кукол под пороги потенциальных кандидатов.

Гадания всегда проводились в женской компании и под особые песнопения. Мужчинам нельзя было иметь физическую близость с женами и употреблять спиртные напитки.

8 января нельзя работать по дому. Особенно строго запрет следует соблюдать беременным женщинам и их мужьям. Также ни в коем случае не нужно шить, вязать и заниматься другим рукоделием.

Еще запрещается покупать веревку, пить и варить кисель. На Руси считалось, что это приводит к смерти кого-то из знакомых.

Младенец , роды. unsplash.com

Народные приметы 8 января