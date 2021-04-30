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Жизнь

Что можно и нельзя есть 30 апреля. Народные приметы на Зосиму Пчельника

30 апреля отмечено в народном календаре днем Зосимы Пчельника. У даты есть еще одно название — «Вальпургиева ночь». Народные традиции и приметы — в нашем материале.

Мёд. Мед
Мёд. Мед
СС0

Народные традиции 30 апреля

К дню Зосимы, как и к Пудову дню, приурочивали вывоз ульев на пасеки. В это время посреди пасеки ставили стол, покрытый чистой скатертью, на него выкладывали хлеб и соль, богоявленскую воду и оставшуюся от пасхальной утрени свечу.

После этого молились Зосиме и Савватию и обходили вокруг пасеки с зажженной свечой, окропляя территорию освященной водой. При этом приговаривали: «Рой роится — Зосима веселится».

Пчеловоды внимательно наблюдали за насекомыми, облетающими первоцветы. Говорили, например: «На какой хлеб пошла пчела — тот на зерно будет хорош». Смотрели также, как пчелы пережили зиму: «Мало убыли в пчелах — к урожаю гречихи».

Пчел в народе очень почитали. О них сложено множество поговорок: «Без пчелы (то есть без воска) поп и обедни не служит»; «Мала-мала пчелка, а побольше великого знает»; «Чтобы пчел водить, надо сердцем их любить»; «Для хорошего пчеловода нет плохого года»; «Доброго человека и пчела не жалит».

В этот день считалось хорошим делом отведать меда. На Руси, кстати, его ели не только в чистом виде, но и готовили с ним всевозможные блюда. Мед добавляли даже в кушанья из мяса, птицы и рыбы. Большой популярностью пользовались свинина или утка, запеченные в меду. Не меньше любили и медовуху — напиток из меда и пряностей.

30 апреля запрещается подолгу крутиться перед зеркалом. В народе говорили, что в этот день открывается портал в потусторонний мир. А через зеркало тёмные силы могут утащить туда человека.

Хлеб с маслом.
Хлеб с маслом.
СС0.

Есть также гастрономические запреты и рекомендации для этой даты. Чтобы ведьма не утащила на шабаш и не заговорила не рекомендуется выпекать, покупать и есть хлеб. А вот мед и блюда с ним, наоборот, — необходимы.

Народные приметы 30 апреля

  • Солнечные лучи в этот день сулят радость и веселье;
  • Если увидели грозовые облака — то это к перемене погоды;
  • Если облака в этот день прозрачные, значит, скоро будет сильный ветер;
  • Дождь в этот день сулит жаркое и ясное лето;
  • Если после дождя эхо глухое, то плохая погода будет бушевать и дальше;
  • На какой хлеб пчела пошла — тот на зерно будет хорош;
  • Если в этот день жарко, то стоит ждать большой урожай, если же прохладно, с урожаем будет туго;
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