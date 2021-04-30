Что можно и нельзя есть 30 апреля. Народные приметы на Зосиму Пчельника

Народные традиции 30 апреля
К дню Зосимы, как и к Пудову дню, приурочивали вывоз ульев на пасеки. В это время посреди пасеки ставили стол, покрытый чистой скатертью, на него выкладывали хлеб и соль, богоявленскую воду и оставшуюся от пасхальной утрени свечу.
После этого молились Зосиме и Савватию и обходили вокруг пасеки с зажженной свечой, окропляя территорию освященной водой. При этом приговаривали: «Рой роится — Зосима веселится».
Пчеловоды внимательно наблюдали за насекомыми, облетающими первоцветы. Говорили, например: «На какой хлеб пошла пчела — тот на зерно будет хорош». Смотрели также, как пчелы пережили зиму: «Мало убыли в пчелах — к урожаю гречихи».
Пчел в народе очень почитали. О них сложено множество поговорок: «Без пчелы (то есть без воска) поп и обедни не служит»; «Мала-мала пчелка, а побольше великого знает»; «Чтобы пчел водить, надо сердцем их любить»; «Для хорошего пчеловода нет плохого года»; «Доброго человека и пчела не жалит».
В этот день считалось хорошим делом отведать меда. На Руси, кстати, его ели не только в чистом виде, но и готовили с ним всевозможные блюда. Мед добавляли даже в кушанья из мяса, птицы и рыбы. Большой популярностью пользовались свинина или утка, запеченные в меду. Не меньше любили и медовуху — напиток из меда и пряностей.
30 апреля запрещается подолгу крутиться перед зеркалом. В народе говорили, что в этот день открывается портал в потусторонний мир. А через зеркало тёмные силы могут утащить туда человека.
Есть также гастрономические запреты и рекомендации для этой даты. Чтобы ведьма не утащила на шабаш и не заговорила не рекомендуется выпекать, покупать и есть хлеб. А вот мед и блюда с ним, наоборот, — необходимы.
Народные приметы 30 апреля
- Солнечные лучи в этот день сулят радость и веселье;
- Если увидели грозовые облака — то это к перемене погоды;
- Если облака в этот день прозрачные, значит, скоро будет сильный ветер;
- Дождь в этот день сулит жаркое и ясное лето;
- Если после дождя эхо глухое, то плохая погода будет бушевать и дальше;
- На какой хлеб пчела пошла — тот на зерно будет хорош;
- Если в этот день жарко, то стоит ждать большой урожай, если же прохладно, с урожаем будет туго;