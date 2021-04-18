Что можно и нельзя 18 апреля. Народные приметы на день Федула Ветреника

18 апреля отмечается народно-христианский праздник — Федул Ветреник. Другие названия дня: «Федул», «Федул Теплый», «Федора — ветреница». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связана дата.

Народные традиции 18 апреля

В этот день начинают дуть теплые весенние ветры. О ненастной погоде говорят: «Пришел Федул — губы надул». Иногда используют и более интересный вариант присказки: «Федул, чего губы надул? — Кафтан прожег. — Велика ли дыра? — Один ворот остался».

Считалось, что с первым весенним ветром прилетают сверчки и расселяются по огородам. Также появляются бабочки-крапивницы, божьи коровки.

На Федула (Феодула) нужно было растворить окна и заговорить их специальными словами, чтобы уберечь избу от гнилых ветров, от нечистой силы, от переполохов. Впрочем, истинная причина для такого обычая, скорее всего, была самая приземленная.

После длинной зимы изба нуждалась в проветривании, а теплый ветер уже не мог выстудить помещение. Не случайно говорили: «Кто раньше Федула оконницу растворил — тот ненастью угодил»; «На Федула окно отворил — избу без дров натопил».

Земледельцы наблюдали: если на дне оврага осталось снега величиной с корову — значит, можно приниматься за пахоту.

18 апреля необходимо обратить внимание на кошку: если она захочет выпрыгнуть в окно (или наоборот, через него постарается попасть в дом), нужно ей воспрепятствовать. Иначе вскоре можно столкнуться с воровством.

Кошка. unsplash.com

А вот веселиться, выпивать и вступать в интимную близость нельзя. Тяжелый физический труд, рукоделие и уборка тоже под запретом.

Если в эту ночь приснился плохой сон, нужно подойти к раковине, открыть кран и рассказать о сновидении. Проточная вода унесет весь негатив с собой.

Народные приметы 18 апреля