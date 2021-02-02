Что категорически запрещено делать 2 февраля. Народные приметы на Ефимов день

Народные традиции 2 февраля

Февраль — месяц метелей. На Руси говорили: «Вьюги да метели под февраль налетели». Ефимов день — не исключение. «На Ефима ветры дули — шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали», — шутили в народе.

Еще одна поговорка: «На Ефима с печи слезай — о Масленой гадай» означала, что по погоде в этот день можно было предсказать погоду на Масленицу. Если в этот день мела метель, то метели ждали и весной. В этом случае приговаривали: «Помело метлой — да на Масленицу».

Если в полдень светило солнце — это предсказывало дождливое лето; а если дул ветер, то весь год должен был быть сырым. Наблюдали на Ефима и за поведением домашних животных. Внимательный хозяин знал: если кошка скребет пол, а куры хвостами вертят — жди метели.

Ефимов день приходится на самый холодный месяц — февраль, поэтому в народе праздник связывают с метелями и сильными морозами. Как правило, после этого дня приходят наиболее морозные дни. Недолго остается и до Великого поста, во время которого православная церковь не рекомендует устраивать шумные торжества и гуляния.

Свадьба CCO

С этим связана традиция отмечать в день Евфимия (Ефима) свадьбы. До сих пор жених и невеста традиционно назначают праздничную церемонию бракосочетания на второе февраля. Есть поверье, что человек, родившийся в эту дату, не доживает до седин. Если ребенок появился на свет в Ефимов день, то его пуповину прятали в дупло дерева и затем совершали особый обряд, чтобы уберечь от будущих несчастий.

2 февраля запрещено брать в руки нож. Если порезаться, то можно принести болезнь кому-то из близких. Еще не рекомендуется поднимать с земли мелочь. Есть вероятность обречь себя на нищету. В Ефимов день стоит внимательно следить за своими аксессуарами. При потере перчаток или варежек есть риск потерять имущество или деньги. Также нельзя выходить поздно ночью из дома, так как на улице, считали на Руси, свирепствует нечисть. Она может запутать следы, тогда человек не вернется домой.

Народные приметы 2 февраля