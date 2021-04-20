Что ни в коем случае нельзя делать 20 апреля. Народные приметы на Акулинин день

20 апреля отмечается народно-христианский праздник — Акулинин день. У него есть еще одно название — «Акулина». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связана дата.

Народные традиции 20 апреля

По народному поверью, на Акулину (Акилину) просыпаются русалки. Женщины старались принести на берег платья или холсты, чтобы речные красавицы смогли одеться и не замерзнуть. За это русалки платили добром и не трогали своих благодетельниц.

Для безопасности, идя по воду, брали с собой пучок полыни — отпугнуть водяных дев. В противном случае они могли защекотать человека до смерти.

На Акулину примечали погоду. Если было дождливо — это предвещало плохой урожай яровых.

В то же время «дождь на Акулину — хорошая калина». Смотрели вечером на небо (делать это нужно было обязательно через окно): если звезд много, то в лесу будет так же много грибов и ягод. Крепкий мороз и солнце предвещали урожай хлебов и гречихи.

Сны, увиденные в эту ночь, как правило, сбываются очень скоро. Они помогут понять истинную суть происходящего.

Сон. СС0.

20 апреля не рекомендуется смотреть в чужие окна. В противном случае можно навлечь на семью серьёзные неприятности и даже болезни. Многие из них могут коснуться детей.

В гостях нельзя шуметь и громко смеяться. Предки верили, что так можно разозлить домового. Это также приведет к проблемам.

Народные приметы 20 апреля