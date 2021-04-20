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Жизнь

Что ни в коем случае нельзя делать 20 апреля. Народные приметы на Акулинин день

20 апреля отмечается народно-христианский праздник — Акулинин день. У него есть еще одно название — «Акулина». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связана дата.

Хлеб.
Хлеб.
СС0

Народные традиции 20 апреля

По народному поверью, на Акулину (Акилину) просыпаются русалки. Женщины старались принести на берег платья или холсты, чтобы речные красавицы смогли одеться и не замерзнуть. За это русалки платили добром и не трогали своих благодетельниц.

Для безопасности, идя по воду, брали с собой пучок полыни — отпугнуть водяных дев. В противном случае они могли защекотать человека до смерти.

На Акулину примечали погоду. Если было дождливо — это предвещало плохой урожай яровых.

В то же время «дождь на Акулину — хорошая калина». Смотрели вечером на небо (делать это нужно было обязательно через окно): если звезд много, то в лесу будет так же много грибов и ягод. Крепкий мороз и солнце предвещали урожай хлебов и гречихи.

Сны, увиденные в эту ночь, как правило, сбываются очень скоро. Они помогут понять истинную суть происходящего.

Сон.
Сон.
СС0.

20 апреля не рекомендуется смотреть в чужие окна. В противном случае можно навлечь на семью серьёзные неприятности и даже болезни. Многие из них могут коснуться детей.

В гостях нельзя шуметь и громко смеяться. Предки верили, что так можно разозлить домового. Это также приведет к проблемам.

Народные приметы 20 апреля

  • Какова погода на Акулину — такова будет и 20 сентября;
  • Дождливая погода — к плохому урожаю яровых, но будет много калины и малины;
  • Много звезд — будет много грибов и ягод в лесу;
  • Морозный, но солнечный день — к хорошему урожаю хлеба и гречихи.
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