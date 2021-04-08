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Жизнь

Что ни в коем случае нельзя делать 8 апреля. Народные приметы на день Гавриила

8 апреля отмечается народно-христианский праздник — день Гавриила. По-другому день называется: «День Гавриила Благовестника», «Гавриил», «Благовестник». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связана дата.

Картошка.
Картошка.
Олег Богданов

Народные традиции 8 апреля

Несмотря на доброе имя Гавриила, в южных регионах России, особенно в Малороссии, существовало поверье, что все, что родится в этот день, получится нескладным. По этому поводу существовала поговорка: «Что родится на Гавриила — уродливо и некрасиво».

Также в этот день женщины заканчивают последнюю пряжу. После Гавриила прясть нельзя было — все равно не пойдет впрок.

Причина такого суеверия, очевидно, в том, что весной у женщин много неотложных дел в поле и в огороде, и не стоит тратить время на домашнюю работу. Не зря говорят: «Весной день долог, а нитка коротка». Это означает, что пряха просто не успеет спрясть ее до начала страды.

Крестьяне наблюдали: если к Гавриилу зазеленела черемуха — пора сажать ранний картофель (конечно, эта примета действует только в южных областях).

Девушки на Гавриила не ходили с распущенными волосами. Считалось, что, нарушив эту традицию, будущий супруг будет часто уезжать из дома.

Девушка с длинными волосами
Девушка с длинными волосами
СС0

8 апреля запрещалось скупиться. Жадина рискует остаться без счастья и удачи. А также в бедности.

Народные приметы 8 апреля

  • Какова погода 8 апреля, такова она будет 8 октября, и наоборот.
  • Белое, ясное солнце на заре означает, что снега больше не будет.
  • Если с крыш снег не сошел, то он пролежит еще месяц.
  • Если случился заморозок, то весна затянется и будет холодной, а лето — грибным и особенно удачным на грузди.
  • В какой стороне вечером звезды ярче, с той поутру придет ветер.
  • Верба зацвела — пришла пора доставать из омшаника ульи.
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