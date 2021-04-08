Что ни в коем случае нельзя делать 8 апреля. Народные приметы на день Гавриила

Народные традиции 8 апреля
Несмотря на доброе имя Гавриила, в южных регионах России, особенно в Малороссии, существовало поверье, что все, что родится в этот день, получится нескладным. По этому поводу существовала поговорка: «Что родится на Гавриила — уродливо и некрасиво».
Также в этот день женщины заканчивают последнюю пряжу. После Гавриила прясть нельзя было — все равно не пойдет впрок.
Причина такого суеверия, очевидно, в том, что весной у женщин много неотложных дел в поле и в огороде, и не стоит тратить время на домашнюю работу. Не зря говорят: «Весной день долог, а нитка коротка». Это означает, что пряха просто не успеет спрясть ее до начала страды.
Крестьяне наблюдали: если к Гавриилу зазеленела черемуха — пора сажать ранний картофель (конечно, эта примета действует только в южных областях).
Девушки на Гавриила не ходили с распущенными волосами. Считалось, что, нарушив эту традицию, будущий супруг будет часто уезжать из дома.
8 апреля запрещалось скупиться. Жадина рискует остаться без счастья и удачи. А также в бедности.
Народные приметы 8 апреля
- Какова погода 8 апреля, такова она будет 8 октября, и наоборот.
- Белое, ясное солнце на заре означает, что снега больше не будет.
- Если с крыш снег не сошел, то он пролежит еще месяц.
- Если случился заморозок, то весна затянется и будет холодной, а лето — грибным и особенно удачным на грузди.
- В какой стороне вечером звезды ярче, с той поутру придет ветер.
- Верба зацвела — пришла пора доставать из омшаника ульи.