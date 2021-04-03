Что ни в коем случае нельзя делать 3 апреля. Народные приметы на день Кирилла Катаника

3 апреля отмечено в народном календаре днем Кирилла Катаника. По-другому он называется: «Качальник», «День Качальника». Народные традиции и приметы даты — в нашем материале.

Народные традиции 3 апреля

На Кирилла санки чистили и убирали подальше — до следующей зимы они больше не пригодятся. Поэтому детям говорили: «Реви — не реви, Катаник санки унес». Зато у ребятни появлялись новые забавы — например, игра в «кувшинчик».

Правила просты: один из играющих берет мяч и бьет его об землю в такт песенке «Я кувшинчик уронил и об пол его разбил; раз-два-три, его, Васенька, лови!». Тот, чье имя называл ведущий, должен был поймать мячик.

В этот день уже можно было сменить валенки на берестяные лапти. Впрочем, и та, и другая обувь была плохой защитой от холода и сырости — поэтому к избам вновь начинали приходить лихорадки-лихоманки. Лучшей защитой от них считали печную золу и уголь.

Их нужно было взять из печки горячими, завернуть в платок и приложить к больному месту. Импровизированная грелка нередко помогала, и болезнь отступала. Впрочем, существовали и весьма странные способы излечения от лихорадки: в некоторых регионах больным предлагалось целовать зад коровы и пить воду, в которой стирали белье.

На Руси 3 апреля традиционно затевали генеральную уборку. Если хорошенько прибраться в доме и вымести весь сор, то можно избавиться даже от серьезных болезней и привлечь в дом чистую энергию.

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Также хорошей приметой считается собрать родных и близких за одним большим столом и обсудить все наболевшее. Так, можно и «пар выпустить», и поднять настроение друг другу за нескучной беседой.

Народные приметы 3 апреля