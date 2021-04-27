Что нужно надеть, чтобы привлечь удачу 27 апреля. Народные приметы на день Мартына

Народные традиции 27 апреля

Лисогоном святого Мартина прозвали потому, что в народе верили: именно в его день лисицы покидают старые норы и роют новые. Считалось, что в первые дни после переселения лисы бывают слепы и глухи, и их можно ловить голыми руками.

В этот день вспоминали и ворона. Говорили, что на Мартына (Мартина) он купает своих детей в лужах и отпускает «в отдел», то есть на особое семейное житье. Ворона называли зловещей птицей, приписывали ему магическую силу.

«Ворона каркает к ненастью, а ворон — к несчастью», — шептали старики. Были и другие приметы, но все недобрые: если кто-то в лесу запоет и увидит ворона — тот натолкнется на волка; если ворон каркает на церкви — к покойнику в селе, если каркает на избе — к покойнику во дворе.

В южных регионах с Мартынова дня начиналась пахота и сев ранних хлебов. Поэтому на погоду обращали особое внимание. Если день выдавался теплым и ярким, можно было надеяться на добрый урожай. На Мартына принято было работать от зари до зари, чтобы подготовить под посев как можно большую площадь.

27 апреля нужно задабривать ворон кашей. Ее нужно отварить, затем переложить в сковородку и вынести в поле, перевернув вверх дном. Птица должна прилететь на блеск. Тогда сковородку можно убирать. Если верить легендам, то прикормленный ворон будет охранять хозяйство. Выходя из дома, необходимо надеть на себя счастливые вещи. Только так можно привлечь удачу.

Каша CC0

К запретам относятся обман и лесть. В противном случае можно накликать беду на себя и своих близких, в основном это касается денежных проблем.

Еще нельзя давать обещания, которые сложно исполнить. Даже если все сложится самым лучшим образом, и обещанное действительно воплотится, то радости и чувства удовлетворения не будет, ведь после этого все пойдет наперекосяк. Также не стоит назначать на Мартынов день судебные разбирательства.

Народные приметы 27 апреля