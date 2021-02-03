Что ни в коем случае нельзя делать 3 февраля. Народные приметы на Максимов день

3 февраля отмечается народно-христианский праздник — Максимов день. Иначе он называется «Максим», «Максим-исповедник», «Максим-утешитель». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 3 февраля

Максима в народе называли утешителем. Считалось, что он помогает людям в бедах; ему молились о заступничестве за вдов и сирот. Каждый человек в Максимов день должен был вспомнить добрым словом всех, кто когда-либо приходил ему на помощь, а по возможности отблагодарить их делом.

Также в этот день молились о благополучии семьи. Супруги выходили во двор, держась за руки, и вместе стряхивали с деревьев иней. При этом говорили: «Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу».

На Максима пытались предсказать погоду и урожай. На этот счет существовало множество примет. Чистое небо предвещало мороз и плохой урожай. О морозе говорила и ясная заря. А если месяц ночью светит сквозь облака — «доброе будет жито». Считается, что сорвавшаяся сделка, встреча или свидание в этот день, является хорошим знаком.

3 февраля ни в коем случае нельзя ссориться, особенно с любимым человеком. Иначе во время конфликта можно привлечь нечистую силу. К своей второй половинке нужно проявлять максимум любви и заботы.

Психологическая поддержка. unsplash.com

Категорически запрещено отказывать в помощи. К тому, кто откажет просящему или нуждающемуся, придет несчастье. Нельзя игнорировать чувства других людей, в противном случае можно навлечь на себя серьезные проблемы. Не стоит оставлять кого-то голодным, так как это грозит голодом и нищетой. Еще нельзя давать взаймы соль. Считается, что вместе с солью хозяйка отдаст частицу семейного счастья и благополучия.

Народные приметы 3 февраля