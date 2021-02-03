Что ни в коем случае нельзя делать 3 февраля. Народные приметы на Максимов день

Народные традиции 3 февраля
Максима в народе называли утешителем. Считалось, что он помогает людям в бедах; ему молились о заступничестве за вдов и сирот. Каждый человек в Максимов день должен был вспомнить добрым словом всех, кто когда-либо приходил ему на помощь, а по возможности отблагодарить их делом.
Также в этот день молились о благополучии семьи. Супруги выходили во двор, держась за руки, и вместе стряхивали с деревьев иней. При этом говорили: «Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу».
На Максима пытались предсказать погоду и урожай. На этот счет существовало множество примет. Чистое небо предвещало мороз и плохой урожай. О морозе говорила и ясная заря. А если месяц ночью светит сквозь облака — «доброе будет жито». Считается, что сорвавшаяся сделка, встреча или свидание в этот день, является хорошим знаком.
3 февраля ни в коем случае нельзя ссориться, особенно с любимым человеком. Иначе во время конфликта можно привлечь нечистую силу. К своей второй половинке нужно проявлять максимум любви и заботы.
Категорически запрещено отказывать в помощи. К тому, кто откажет просящему или нуждающемуся, придет несчастье. Нельзя игнорировать чувства других людей, в противном случае можно навлечь на себя серьезные проблемы. Не стоит оставлять кого-то голодным, так как это грозит голодом и нищетой. Еще нельзя давать взаймы соль. Считается, что вместе с солью хозяйка отдаст частицу семейного счастья и благополучия.
Народные приметы 3 февраля
- Ветреная погода говорит о поздней весне.
- Звездное небо гласит об обильном сборе зерновых культур в нынешнем году.
- Виднеющийся из-за туч месяц — к щедрому сбору пшеницы.
- Не видно месяца и звезд — зима будет долгой, оттепель наступит не скоро, урожай не будет радовать.