Что ни в коем случае нельзя делать 13 февраля. Народные приметы на Никитин день

13 февраля отмечается народно-христианский праздник — день Никиты. Другие названия даты: «Никита-коник», «День Никиты Новгородского». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 13 февраля

В народе Никиту называли хранителем от огня, молний и слишком жаркого солнца. Считалось, что в свое время этот святой мог своими молитвами не только потушить пожар, но и предотвратить засуху.

С огнем связаны и некоторые приметы этого дня. Говорили, что если дрова в печи дымят и плохо загораются — это к оттепели. Зато сильная тяга в очаге предвещала морозные дни. Смотрели и на само пламя: красный огонь обещал холода, белый — тепло.

Также в этот день полагалось оберегать избу от лешего. Особо люди боялись, что нечистая сила оседлает конька на крыше. Тогда дом пошатнется, а «к крыльцу подступят худые ветра». Поэтому на Никиту крестьяне особенно внимательно следили за своим жилищем.

В этот день девушки, узнавшие о неверности возлюбленного, проводили ритуалы и читали заговоры, помогающие поддержать верность второй половины.

13 февраля строго запрещаются все действия с огнем. Исключение одно — пламя в печи. Также нельзя на Никиту Новгородского устраивать «пламенные» выяснения отношений. Это может привести к несчастью.

Пожар. Огонь. Пламя. СС0

Народные приметы 13 февраля