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Жизнь

Что ни в коем случае нельзя делать 30 марта. Народные приметы на Алексея Теплого

30 марта отмечается народно-христианский праздник — день Алексея Теплого. Иначе он называется: «Алексей — пролей кувшин», «Солногрей», «Талые ручьи». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Отопление. Тепло.
Отопление. Тепло.
Pixabay.com

Народные традиции 30 марта

Считалось, что на Руси в этот день шло бурное снеготаяние. В народе говорили: «Каковы на Алексея ручьи, таков и разлив»; «Алексей — из каждого сугроба кувшин пролей». Если в этот день появлялись большие ручьи — то следовало ждать, что полая вода тоже будет большой и широко разольется по лугам.

Также собирали березовый сок и пили его всей семьей. Не менее популярен был медово-березовый взвар (разновидность сбитня). Чтобы его приготовить, брали по 150 граммов меда и сахара, литр березового сока и варили их вместе 20 минут, после чего добавляли пряности — гвоздику, корицу, имбирь, кардамон, лавровый лист и кипятили еще пять минут.

Затем напиток процеживали и подавали к столу. Такой взвар прибавлял людям сил. Собирали в этот день и березовые почки. Настоянные на вине или на масле, они служили бальзамом для заживления ран и лечения ревматизма.

На Алексея запрещалось садиться в сани. Говорили: «Прокатят сани мимо желаний». Это было связано с тем, что снег таял стремительно, и санный путь становился непригоден для езды. В этот день устраивали гусиные бои, оканчивающиеся пирами. В южных районах доставали улья и начинали сеять овес и ячмень.

Барнаул перед началом ледохода.
Барнаул перед началом ледохода.
Анна Зайкова.

30 марта нельзя браться за новые дела и проекты. Лучше завершить старые. Запрещается ссориться и выяснять отношения в семье, таить обиды или злобу. Строго возбраняется уничтожать деревья и тратить понапрасну воду.

Народные приметы 30 марта

  • В этот день устраивали гусиные бои, оканчивающиеся пирами.
  • Гуси высоко летят — к снегопаду.
  • В южных районах, на следующий день после Алексия, доставали улья и начинали сеять овес и ячмень.
  • На Алексия пчелы просыпаются ото сна и облетают круги вокруг ульев.
  • Если помолиться Алексию в его день — будет много меда.
  • Скворцов не видно — к ненастью.
  • Трясогузки прилетели — к половодью.
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