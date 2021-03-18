Что ни в коем случае нельзя делать 18 марта. Народные приметы на день Конона Огородника

18 марта отмечается народно-христианский праздник — день Конона Огородника. Другие названия даты: «Оградник», «Градарь», «День Конона Страдника», «Страдник». Рассказываем о народных приметах и традициях дня.

Народные традиции 18 марта

В день Конона было принято замачивать семена овощей для последующей высадки. Также с этой даты нужно было начинать копать огород и удобрять грядки.

По этому поводу говорили: «Навозишь на Огородника на гряды навоз — не хлебнешь зимой над печным горшком слез»; «Где лишняя навоза колышка, там лишняя хлеба коврижка».

Чтобы избежать появления в огороде трех бед — мошки, червей и засухи — крестьяне выкапывали в земле три лунки. Затем засыпали их, приговаривая: «Одна лунка для суши, другая — для мошки, третья — для червей».

Интересно, что огород на Конона полагалось возделывать даже в плохую погоду.

Крестьяне учили своих детей: «Хотя бы в день Конона Градаря была и зима, начинай пахать огород. Ты только почни в этот день — непременно огород будет добр, и овощу будет много».

Существовали и особые приметы на погоду. Считалось, что если на Конона стоит солнечная погода, то летом града можно не бояться.

Град. pixabay.com

С этого дня утренники — весенние морозы, что случаются до восхода солнца, — становились все легче. По народному поверью, после Конона их всегда бывает сорок.

18 марта запрещены на любые работы по дереву. При этом любой другой труд приветствуется.

Конон лентяев очень не любит. И наказывает каждого по-своему.

Народные приметы 18 марта