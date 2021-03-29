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Жизнь

Что ни в коем случае нельзя есть 29 марта. Народные приметы на день Саввина

29 марта отмечено в народном календаре днем Саввина. У даты есть и другие названия: «Саввин», «Тележный день». Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан праздник.

Клумба из телеги.
Клумба из телеги.
fishki.net

Народные традиции 29 марта

На Савина (Саввина) нужно было посвятить день телеге — осмотреть ее, укрепить колеса, приладить оглобли. В народе так и говорили: «На Саввина сани покинь, телегу подвинь». Санный путь к этому времени уже полностью разрушался, пора было пересаживаться на летний транспорт.

Также говорили: «Крути — не крути, зима, морозь — не морозь, а весна уже вошла в свои права». На Саввина ручьи бежали, даже если не было солнца, — такая теплая погода устанавливалась на улице. Считалось, что если в этот день тепло, то и вся весна будет теплой.

Санями пользоваться было нельзя, так как вследствие таяния путь был испорчен. Но самое интересное то, что в этот время крестьяне также не могли пользоваться и телегой — на дорогах образовывалась грязь и слякоть. Также передвижению мешал и снег, кое-где оставшийся на пути.

Именно поэтому в этот день телегу еще не запрягали, а только осматривали, чинили и смазывали. До того времени, как начинались работы в поле, крестьяне старались заготовить как можно больше запасных колес для телеги, чтобы потом не тратить время на их изготовление.

В неподготовленную телегу лошадь никогда не запрягали. Хозяин, сделавший так, считался непутевым. После проверки телеги было принято объезжать на ней вокруг своей деревни, несмотря на то, что из-за снега она проходила плохо.

Красное колесо.
Красное колесо.
Фото Patrice Audet: Pexels

Считалось, что такой обряд может принести крестьянам удачу и успех в хозяйских делах и полевых работах. При объезде деревни люди всегда прислушивались к скрипу колес.

29 марта нельзя давать и брать деньги в долг. Это к бедности. По этой же причине не стоит есть хлеб до захода солнца.

Женщинам запрещается носить тяжести. Иначе это приведет к тяжелой жизни. Также к запретам относятся ссоры и крики.

Народные приметы 29 марта

  • Если на Савина тепло, то и весна будет теплой.
  • Солнце печет — снизу течет.
  • Облака быстро и высоко плывут — к хорошей погоде.
  • Пасмурно и солнце в облако садится — к дождю.
  • Снег быстро тает, а вода дружно бежит — к дождливому лету.
  • Низкий уровень воды в реках — к неурожайному году, высокий — к мокрому лету.
  • Птицы в лужах купаются — к теплу.
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