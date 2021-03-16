Что можно и нельзя делать 16 марта. Народные приметы на Евтропиев день

16 марта отмечается народно-христианский праздник — Евтропиев день. По-другому он называется: «Евтропий», «Евтропий-крестовик», «Медвежье пробуждение». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связана дата.

Народные традиции 16 марта

В народе имя святого зарифмовали в поговорку: «Евтропий путь торопит да снег топит». В этот день нужно было обойти поле крест-накрест.

Чтобы привлечь внимание солнца, упросить его растопить снег. Однако солнце могло быть не только милостивым, но и грозным.

Поэтому нужно было знать, как себя с ним вести. О солнце сложено множество присказок.

Люди говорили: «Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу — пробросаешься»; «По закате солнца хлеба и денег в долг не дают». Судили по солнцу и о погоде: солнце садится в облако — следующий день будет ненастным.

Главным событием Евтропиева дня было пробуждение медведя. Считалось, что именно в это время хозяин леса выходит из берлоги.

Медведь. CC0

Еще в этот день крестьяне обращались за помощью к солнцу, они просили растопить снег на земельных участках и защитить посевы от болезней, вредителей и сглаза.

16 марта нельзя ходить в лес. Можно наткнуться на проснувшегося медведя. Еще запрещается ругаться, сквернословить, хвастаться и жадничать.

Вместо этого стоит дать милостыню просящему, или помочь вещами. Все хорошее вернется сполна.

Народные приметы 16 марта