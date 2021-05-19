Что нельзя делать беременным 19 мая. Народные приметы на Иов день

Народные традиции 19 мая

Хотя горох начинали сеять еще на Егория, именно Иова прозвали Горошником. В этот день говорили: «Приходи работать на белые горохи». На Руси горох и бобы были доступны всем, даже беднякам. Не зря существовала присказка «остаться на бобах». Еще одна поговорка, связанная с бобовыми, свидетельствует о том, что их разводят уже очень давно: «Это было во времена царя Гороха».

В этот день крестьяне утром выходили во двор и наблюдали: если роса обильная, то уродятся огурцы. Кроме того, эта роса считалась очень полезной для огородных растений. По этому поводу говорили: «Иов росы распустил».

Сегодня с самого утра взрослые и дети ходили босиком по росе, так как считали, что она обладает чудодейственной силой. Малышам даже разрешались кувыркаться в траве. Так они будут крепче и здоровее.

Росу в этот день собирали и целители. Они вымакивали ее полотенцем, а потом выжимали в сосуд. К целебной влаге прибегали в течение следующего года при изготовлении лекарств для больных.

На Иова также занимались посевными работами, но делали это после заката, потому что птицы могли увидеть и поклевать семена. Всеми огородными работами сегодня занимались исключительно женщины. Люди верили, что так урожая будет больше.

Беременность. Дети. открытые источники в интернете

Беременным не рекомендуется гладить чужих детей по голове. Считается, что в противном случае ребёнок в утробе начнёт беспокоиться. Из-за этого у будущей мамы будет болеть все тело.

Нельзя залёживаться в постели и даже просто подолгу сидеть на кровати. Этот день лучше провести в трудах и хлопотах по дому. Так можно привлечь удачу и финансовое благополучие.



Выяснение отношений с близкими лучше перенести на другой день. Они могут закончиться ссорой, которая перерастёт в крупный конфликт. Плохо от этого будет всем участникам.

Народные приметы 19 мая