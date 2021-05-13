Почему ни в коем случае нельзя жениться 13 мая. Народные приметы на Якова Теплого

13 мая отмечено в народном календаре днем Якова Теплого. У праздника есть и другие названия: «Яков», «Иаков-апостол». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Народные традиции 13 мая

С Якова (Иакова), то есть с 30 апреля по старому стилю, на Руси прекращали всякое сватовство, поскольку наступающий месяц май считался крайне неподходящим для вступления в брак.

Поэтому даже предложение о сватовстве считалось обидным: плохо бы говорили о том семействе, которое в это время помышляет о свадьбе. В мае мужчины даже не делали предложение — это считалось оскорблением для девушки и ее семьи. И до сих пор сохранилась поговорка: «В мае жениться — всю жизнь маяться».

В этот день было не принято отправляться в дальний путь, не искупавшись перед этим в воде из мартовского снега, специально припасенной для такого случая. Крестьяне верили, что на Якова по земле начинают бродить болезни, а спасти от них может только мартовская вода.

На Якова наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозным, зато теплым и изобильным.

13 мая нельзя носить красный и розовый цвета. Иначе есть вероятность быть обреченным на одиночество целый год. Сны в эту ночь будут бесполезными и ни о чем не скажут.

Волосы. Прическа. Фен СС0

Представительницам прекрасного пола нужно особенно тщательно подбирать прическу. Если сделать косы, то можно вплести в них неудачи и болезни. Лучше выбрать что-то другое.

Народные приметы 13 мая