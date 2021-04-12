Что ни в коем случае нельзя носить 12 апреля. Народные приметы на день Ивана Лествичника

Народные традиции 12 апреля
В день чествования Ивана (Иоанна) русские люди пекли обрядовое печенье — лесенки. Из теста катали две «колбаски», клали их параллельно друг другу, а сверху вместо ступеней укладывали пирожки.
Полагалось испечь по лесенке для каждого члена семьи, считалось, что это принесет домочадцам здоровье. Также по обычаю, это печенье приносили в церковь, где окропляли святой водой.
Предки верили в домовых, считали их помощниками в хозяйстве и хранителям порядка. Но домашний дух имел скверный характер и требовал деликатного отношения.
12 апреля он бушевал, и хозяева задабривали его угощениями, старались не попадаться на глаза. Поэтому было принято не выходить из дома и не выпускать со двора живность.
На Ивана Лествичника многие боялись ходить по двору. Говорили, что в этот день домовой «бесится» и не узнает своих домашних, а потому может причинить им вред. Объясняли это по-разному.
В одних районах думали, что с домового сходит старая шкура, в других считали, что он собирается жениться на ведьме. Как бы то ни было, домовой куражился всю ночь до первых петухов.
Поэтому с заходом солнца крестьяне запирали весь скот в хлеву, а сами сидели в избе, не подходя даже к окнам.
В день Ивана молодоженам не рекомендуется ходить в гости к родителям. Велика вероятность ссоры. Встречу лучше провести после заката солнца.
Также не стоит надевать темную одежду. Это может притянуть негативные события в жизнь всей семьи. Если нет возможности полностью сменить наряд, можно добавить светлые аксессуары.
Народные приметы 12 апреля
- Одуванчики цветут — лето будет коротким.
- Птицы 12 апреля сооружают гнезда на южной стороне деревьев или домов — жди прохладного лета.
- Много дождей в апреле — летом можно будет собрать много грибов.
- Пчелы начали вылетать из ульев — весна наступила, и погода в это время будет теплой.
- Листья на березе появились раньше, чем на ольхе — летом почти не будет дождей.
- Быки и коровы задирают головы вверх, спят днем и почти не пьют — скоро будет дождь.