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Жизнь

Что ни в коем случае нельзя носить 12 апреля. Народные приметы на день Ивана Лествичника

12 апреля отмечается народно-христианский праздник — день Ивана Лествичника. Еще одно название даты — «Беды с домовым». Народные приметы и традиции дня — в нашем материале.

Сладости. Печенье.
Сладости. Печенье.
https://unsplash.com/

Народные традиции 12 апреля

В день чествования Ивана (Иоанна) русские люди пекли обрядовое печенье — лесенки. Из теста катали две «колбаски», клали их параллельно друг другу, а сверху вместо ступеней укладывали пирожки.

Полагалось испечь по лесенке для каждого члена семьи, считалось, что это принесет домочадцам здоровье. Также по обычаю, это печенье приносили в церковь, где окропляли святой водой.

Предки верили в домовых, считали их помощниками в хозяйстве и хранителям порядка. Но домашний дух имел скверный характер и требовал деликатного отношения.

12 апреля он бушевал, и хозяева задабривали его угощениями, старались не попадаться на глаза. Поэтому было принято не выходить из дома и не выпускать со двора живность.

На Ивана Лествичника многие боялись ходить по двору. Говорили, что в этот день домовой «бесится» и не узнает своих домашних, а потому может причинить им вред. Объясняли это по-разному.

Музей домовых в Барнауле.
Музей домовых в Барнауле.
Дарья Терехова.

В одних районах думали, что с домового сходит старая шкура, в других считали, что он собирается жениться на ведьме. Как бы то ни было, домовой куражился всю ночь до первых петухов.

Поэтому с заходом солнца крестьяне запирали весь скот в хлеву, а сами сидели в избе, не подходя даже к окнам.

В день Ивана молодоженам не рекомендуется ходить в гости к родителям. Велика вероятность ссоры. Встречу лучше провести после заката солнца.

Также не стоит надевать темную одежду. Это может притянуть негативные события в жизнь всей семьи. Если нет возможности полностью сменить наряд, можно добавить светлые аксессуары.

Мода. Магазин. Одежда.
Мода. Магазин. Одежда.
СС0

Народные приметы 12 апреля

  • Одуванчики цветут — лето будет коротким.
  • Птицы 12 апреля сооружают гнезда на южной стороне деревьев или домов — жди прохладного лета.
  • Много дождей в апреле — летом можно будет собрать много грибов.
  • Пчелы начали вылетать из ульев — весна наступила, и погода в это время будет теплой.
  • Листья на березе появились раньше, чем на ольхе — летом почти не будет дождей.
  • Быки и коровы задирают головы вверх, спят днем и почти не пьют — скоро будет дождь.
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