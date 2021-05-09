Что ни в коем случае нельзя делать на день Глафиры. Народные приметы 9 мая

9 мая отмечается народно-христианский праздник — день Глафиры Горошницы. У него есть еще одно название — «Глафиров день». Народные традиции и приметы даты — в нашем материале.

Народные традиции 9 мая

На Руси на Глафиру было принято сажать горох и ранний картофель. Горох, помимо прочего, еще и заговаривали — на хороший урожай. Использовали и другие, более прозаические способы ухода за этим бобовым.

Чтобы защитить горох от утренних заморозков, грядки покрывали изрубленным торфом. Горох развивался прямо под торфяной настилкой до тех пор, пока не окрепнет настолько, что никакие утренники ему будут не страшны.

На обед готовили блюда из гороха. Наибольшей популярностью пользовался гороховый суп с мясом и гороховая каша.

В этот день наши предки встречали и чествовали ласточек. Эти птички считались хранителями домашнего очага.

Верили, что если ласточка совьет гнездо и выведет птенцов неподалеку от дома бездетной пары, то скоро у супружеской четы родится первенец.

Младенец. unsplash.com

В этот день лучше не жениться. Издревле 9 мая считалось днём обмана, поэтому никому не приходила в голову идея соединять сердца.

Гадания и предсказания — также под запретом. Считается, что тот, кто ослушается его, может буквально потерять свою судьбу или, как говорили в народе, «прогадать».

Если разрушить в этот день ласточкино гнездо, можно навлечь серьезные неприятности. Не стоит в этот вечер пересчитывать деньги. Велика вероятность того, что большая часть финансов утечёт сквозь пальцы.

Народные приметы 9 мая