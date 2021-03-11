К чему ни в коем случае нельзя прикасаться на день Порфирия. Народные приметы 11 марта

11 марта отмечено в народном календаре днем Порфирия. Иначе он называется: «Порфирий», «Порфирий Поздняк», «Птичий день». Народные приметы и традиции даты — в нашем материале.

Народные традиции 11 марта

На Порфирия люди говорили: «Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя — обманет». Несмотря на приближение тепла, крестьяне боялись приниматься за полевые работы. Ведь опасность заморозков была еще велика. А если вдруг ударит холод, все посевы погибнут.

О погоде судили по поведению птиц. Считалось, что если перелетные пташки уже вернулись домой, можно ждать хорошего урожая хлеба.

Наблюдали также за тем, как пернатые строят гнезда: если они располагают свои будущие жилища на солнечной стороне домов и деревьев, лето будет холодным.

И наоборот, если птицы не боятся селиться с северной стороны, значит, и люди могут рассчитывать на погожие дни.

По народным поверьям, 11 марта считалось неудачным днем для знакомства с прекрасным полом. Предки думали, что в этот день в девушек и женщин может вселиться кикимора, которая соблазнит, уведет и отберет силы, а может быть, и жизнь.

Девушка. Ветер. Михаил Хаустов

В день Профирия нельзя сажать вербу. Это приведет к несчастью. Также к запретам относится прикосновение к веревке.

Народные приметы 11 марта