Что ни в коем случае нельзя делать на Феофанов день. Народные приметы 25 марта

Народные традиции 25 марта
На Руси в этот день с утра выходили на улицу встречать весну. Считалось, что к Феофану полностью сходит снежный покров и оттаивает почва.
Особое внимание в этот день доставалось лошадям — первым помощникам крестьян. Считалось, что если на Феофана животное захворает, то будет нездорово все лето.
Для защиты от болезней и сглаза лошадей водили к роднику и поили с серебра. То есть погружали в воду серебряную монету или кольцо.
С лошадьми было связано много поговорок и примет. Например, говорили: «У хорошего хозяина нет плохой лошади».
Также подмечали: если лошадь трясет головой и закидывает ее кверху — к ненастью; если фыркает в дороге — к радостной встрече.
Наблюдали в этот день и за погодой. Туман на Феофана предвещал урожай льна, овса и конопли. Чтобы примета сбылась, люди выходили на улицу и угощали птиц — бросали им конопляные и льняные семена.
Волокно конопли раньше шло на изготовление шпагата, веревок, грубых тканей, а конопляное масло употребляли в пищу и использовали для малярных работ.
25 марта запрещается сквернословить, ругаться с близкими и думать о дурном. Не стоит и долго спать.
Согласно традициям, лошадей и кур кормили на рассвете. Отсюда и примета — будешь спать до обеда, год будет неудачным.
Народные приметы 25 марта
- Туман утром в этот день — будет хороший урожай льна и конопли.
- Чтобы урожай был хорошим проводили обряд. Нужно было покормить семенами льна птиц.
- Если в этот день лед тонет, но еще не тает, то урожая не видать.
- Если вороны садятся на земли или в снег — скоро жди потепления.