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Жизнь
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Что ни в коем случае нельзя делать на Феофанов день. Народные приметы 25 марта

25 марта отмечается народно-христианский праздник — Феофанов день. Еще одно название даты: «Феофан». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Лошадь "улыбается".
Лошадь "улыбается".
altzapoved.ru

Народные традиции 25 марта

На Руси в этот день с утра выходили на улицу встречать весну. Считалось, что к Феофану полностью сходит снежный покров и оттаивает почва.

Особое внимание в этот день доставалось лошадям — первым помощникам крестьян. Считалось, что если на Феофана животное захворает, то будет нездорово все лето.

Для защиты от болезней и сглаза лошадей водили к роднику и поили с серебра. То есть погружали в воду серебряную монету или кольцо.

С лошадьми было связано много поговорок и примет. Например, говорили: «У хорошего хозяина нет плохой лошади».

Также подмечали: если лошадь трясет головой и закидывает ее кверху — к ненастью; если фыркает в дороге — к радостной встрече.

Наблюдали в этот день и за погодой. Туман на Феофана предвещал урожай льна, овса и конопли. Чтобы примета сбылась, люди выходили на улицу и угощали птиц — бросали им конопляные и льняные семена.

Лошадь, зима
Лошадь, зима
СС0

Волокно конопли раньше шло на изготовление шпагата, веревок, грубых тканей, а конопляное масло употребляли в пищу и использовали для малярных работ.

25 марта запрещается сквернословить, ругаться с близкими и думать о дурном. Не стоит и долго спать.

Согласно традициям, лошадей и кур кормили на рассвете. Отсюда и примета — будешь спать до обеда, год будет неудачным.

Народные приметы 25 марта

  • Туман утром в этот день — будет хороший урожай льна и конопли.
  • Чтобы урожай был хорошим проводили обряд. Нужно было покормить семенами льна птиц.
  • Если в этот день лед тонет, но еще не тает, то урожая не видать.
  • Если вороны садятся на земли или в снег — скоро жди потепления.
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