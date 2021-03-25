Что ни в коем случае нельзя делать на Феофанов день. Народные приметы 25 марта

25 марта отмечается народно-христианский праздник — Феофанов день. Еще одно название даты: «Феофан». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Народные традиции 25 марта

На Руси в этот день с утра выходили на улицу встречать весну. Считалось, что к Феофану полностью сходит снежный покров и оттаивает почва.

Особое внимание в этот день доставалось лошадям — первым помощникам крестьян. Считалось, что если на Феофана животное захворает, то будет нездорово все лето.

Для защиты от болезней и сглаза лошадей водили к роднику и поили с серебра. То есть погружали в воду серебряную монету или кольцо.

С лошадьми было связано много поговорок и примет. Например, говорили: «У хорошего хозяина нет плохой лошади».

Также подмечали: если лошадь трясет головой и закидывает ее кверху — к ненастью; если фыркает в дороге — к радостной встрече.

Наблюдали в этот день и за погодой. Туман на Феофана предвещал урожай льна, овса и конопли. Чтобы примета сбылась, люди выходили на улицу и угощали птиц — бросали им конопляные и льняные семена.

Лошадь , зима СС0

Волокно конопли раньше шло на изготовление шпагата, веревок, грубых тканей, а конопляное масло употребляли в пищу и использовали для малярных работ.

25 марта запрещается сквернословить, ругаться с близкими и думать о дурном. Не стоит и долго спать.

Согласно традициям, лошадей и кур кормили на рассвете. Отсюда и примета — будешь спать до обеда, год будет неудачным.

Народные приметы 25 марта