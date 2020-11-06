Что ни в коем случае нельзя делать 6 ноября: народные приметы на Русский светец

6 ноября отмечается народно-христианский праздник Русский светец. По-другому его называют Скорбящая Божья Мать, Светец, Афанасий, Всех Скорбящих Радость. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 6 ноября

На Светец молодые незамужние девушки собирались на посиделки и занимались рукоделием. Происходило все это при свете лучины. Так выкованные узоры, травы и птицы, как бы подсказывали девице о душе суженого, о любви.

Во время посиделок в избу приходили молодые парни, которые выбирали невест, а потом присылали в их дома сватов.

Наши предки верили, если 6 ноября нечаянно разобьётся зеркало — быть большой беде.

День очень хорошо подходит для обучения чему-то новому и для заключения сделок с недвижимостью, но категорически не подходит для завязывания новых отношений.

6 ноября также нельзя принимать угощения от неугодных представителей противоположного пола. Считалось, что в этот день человека легко приворожить.

Конфеты. СС0

Народные приметы 6 ноября