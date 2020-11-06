Что ни в коем случае нельзя делать 6 ноября: народные приметы на Русский светец

Народные традиции 6 ноября
На Светец молодые незамужние девушки собирались на посиделки и занимались рукоделием. Происходило все это при свете лучины. Так выкованные узоры, травы и птицы, как бы подсказывали девице о душе суженого, о любви.
Во время посиделок в избу приходили молодые парни, которые выбирали невест, а потом присылали в их дома сватов.
Наши предки верили, если 6 ноября нечаянно разобьётся зеркало — быть большой беде.
День очень хорошо подходит для обучения чему-то новому и для заключения сделок с недвижимостью, но категорически не подходит для завязывания новых отношений.
6 ноября также нельзя принимать угощения от неугодных представителей противоположного пола. Считалось, что в этот день человека легко приворожить.
Народные приметы 6 ноября
- Вороны в стаи собираются — жди обильного снегопада.
- Если услышать сверчка, то в дом придет несчастье.
- Если зажженная лучина начала трещать — к морозу.
- Если в этот день человека до дома довела белая собака, то его ждет хорошая жизнь.
- Ветер подул после длительного затишья — к снегопаду.
- У собаки шерсть после осенней линьки стала очень густой — к холодной зиме.