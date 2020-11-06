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6 ноября 0°C
Жизнь

Что ни в коем случае нельзя делать 6 ноября: народные приметы на Русский светец

6 ноября отмечается народно-христианский праздник Русский светец. По-другому его называют Скорбящая Божья Мать, Светец, Афанасий, Всех Скорбящих Радость. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Осколки.
Осколки.
СС0

Народные традиции 6 ноября

На Светец молодые незамужние девушки собирались на посиделки и занимались рукоделием. Происходило все это при свете лучины. Так выкованные узоры, травы и птицы, как бы подсказывали девице о душе суженого, о любви.

Во время посиделок в избу приходили молодые парни, которые выбирали невест, а потом присылали в их дома сватов.

Наши предки верили, если 6 ноября нечаянно разобьётся зеркало — быть большой беде.

День очень хорошо подходит для обучения чему-то новому и для заключения сделок с недвижимостью, но категорически не подходит для завязывания новых отношений.

6 ноября также нельзя принимать угощения от неугодных представителей противоположного пола. Считалось, что в этот день человека легко приворожить.

Конфеты.
Конфеты.
СС0

Народные приметы 6 ноября

  • Вороны в стаи собираются — жди обильного снегопада.
  • Если услышать сверчка, то в дом придет несчастье.
  • Если зажженная лучина начала трещать — к морозу.
  • Если в этот день человека до дома довела белая собака, то его ждет хорошая жизнь.
  • Ветер подул после длительного затишья — к снегопаду.
  • У собаки шерсть после осенней линьки стала очень густой — к холодной зиме.
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