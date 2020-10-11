Что ни в коем случае нельзя делать 11 октября: народные приметы на Харитонов день

11 октября отмечается народно-христианский праздник Харитонов день. По-другому его называют День Ильи Муромца, День Харитона и Харитон. Рассказываем, что можно и ни в коем случае нельзя делать в этот день.

Народные традиции 11 октября

Этот день наши предки считали недобрым и сидели дома. Не выходили по возможности даже во двор, чтобы злые люди не сглазили. Привычными домашними делами, как правило, тоже не занимались.

Ни в коем случае 11 октября нельзя было выметать сор из избы — это считалось плохой приметой.

Тщательно присматривались и прислушивались в этот день к приметным знакам. Например, если в этот день дом начинал скрипеть, это предвещало беду.

Наши предки на Харитона говорили: «Бойся карего да черного глаза!». Считалось, что такие люди более склонны к колдовству, чем светлоглазые.

Согласно народной легенде сегодня нельзя употреблять в пищу ягоды. Легенда гласит, что за три дня до праздника Покрова, то есть как раз 11 октября, сам сатана плевал на все ягоды. Тот, кто вкусит любую ягоду, будет очень тяжело болеть от его ядовитой слюны.

Ягоды Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

Народные приметы 11 октября