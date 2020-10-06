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Жизнь

Что ни в коем случае нельзя делать 6 октября: народные приметы на Ираиду Спорную

6 октября отмечается народно-христианский праздник Ираида Спорная. По-другому его называют Оберег уголья печного, День Иоанна и Раиса. Рассказываем, с какими приметами и традициями связан день, а также, что ни в коем случае сегодня нельзя делать.

Гадания, целительство.
Гадания, целительство.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Народные традиции 6 октября

Главное традицией этого дня было гадание. Гадали те, у кого были проблемы с деньгами или же этим занимались, чтобы узнать свою судьбу.

Однако же гадать о судьбе 6 октября считалось бесполезным делом, так как все равно ничего нельзя было исправить.

Сегодня категорически запрещается пересчитывать свои беды. Наши предки говорили, что сколько насчитаешь, столько и накликаешь. В этот день старались привлекать удачу. Для это в кошелек клали монетку с изъяном.

Также 6 октября хозяйки пекли наливушки. Это открытые пироги, похожие на современные ватрушки.

Руки, тесто, мука, выпечка.
Руки, тесто, мука, выпечка.
СС0

Народные приметы 6 октября

  • Чем более отдаленным видится горизонт, тем ближе дождь.
  • Ореол вокруг луны — к перемене погоды.
  • Красные тучи на закате — перед пасмурной и дождливой погодой.
  • В облачный день солнца не было видно, однако перед закатом оно осветило облака сзади — к дождю.
  • Если в поле много бурьяна — зима будет снежной.
  • Орехов много, а грибов почти нет — зима будет очень холодной.
  • Куницы и хорьки начали линять, а дикие гуси парят высоко — зима будет ранней.
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