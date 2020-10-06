Что ни в коем случае нельзя делать 6 октября: народные приметы на Ираиду Спорную

6 октября отмечается народно-христианский праздник Ираида Спорная. По-другому его называют Оберег уголья печного, День Иоанна и Раиса. Рассказываем, с какими приметами и традициями связан день, а также, что ни в коем случае сегодня нельзя делать.

Народные традиции 6 октября

Главное традицией этого дня было гадание. Гадали те, у кого были проблемы с деньгами или же этим занимались, чтобы узнать свою судьбу.

Однако же гадать о судьбе 6 октября считалось бесполезным делом, так как все равно ничего нельзя было исправить.

Сегодня категорически запрещается пересчитывать свои беды. Наши предки говорили, что сколько насчитаешь, столько и накликаешь. В этот день старались привлекать удачу. Для это в кошелек клали монетку с изъяном.

Также 6 октября хозяйки пекли наливушки. Это открытые пироги, похожие на современные ватрушки.

Руки , тесто , мука , выпечка. СС0

Народные приметы 6 октября