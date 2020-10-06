Что ни в коем случае нельзя делать 6 октября: народные приметы на Ираиду Спорную

Народные традиции 6 октября
Главное традицией этого дня было гадание. Гадали те, у кого были проблемы с деньгами или же этим занимались, чтобы узнать свою судьбу.
Однако же гадать о судьбе 6 октября считалось бесполезным делом, так как все равно ничего нельзя было исправить.
Сегодня категорически запрещается пересчитывать свои беды. Наши предки говорили, что сколько насчитаешь, столько и накликаешь. В этот день старались привлекать удачу. Для это в кошелек клали монетку с изъяном.
Также 6 октября хозяйки пекли наливушки. Это открытые пироги, похожие на современные ватрушки.
Народные приметы 6 октября
- Чем более отдаленным видится горизонт, тем ближе дождь.
- Ореол вокруг луны — к перемене погоды.
- Красные тучи на закате — перед пасмурной и дождливой погодой.
- В облачный день солнца не было видно, однако перед закатом оно осветило облака сзади — к дождю.
- Если в поле много бурьяна — зима будет снежной.
- Орехов много, а грибов почти нет — зима будет очень холодной.
- Куницы и хорьки начали линять, а дикие гуси парят высоко — зима будет ранней.