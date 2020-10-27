Что ни в коем случае нельзя делать 27 октября: народные приметы на Параскеву Грязниху

Народные традиции 27 октября
27 октября нельзя стирать и прясть пряжу. Разрешено сегодня только шить, мять и трепать лен.
Если этот праздник выпадает на пятницу, то стоит отказаться от смеха и веселья. Наши предки считали, что из-за этого в старости придется лить много слез.
После утренних молитв женщины традиционно наряжались в самые лучшие наряды из своего гардероба и выходили на прогулку.
Если беременная девушка будет расчесывать волосы 27 октября, то когда придет время рожать, святая Параскева ей не поможет, считали наши предки.
Народные приметы 27 октября
- Яркие звезды на Параскеву — к хорошему урожаю.
- В этот день сухо и ветрено — в следующем году лето будет сухое и не особенно урожайное, а коли дождь и тихо — урожай будет богатый.
- Параскева-пятница — бабья заступница, крестьянок защитница.
- На грязниху большая грязь — четыре седмицы до зимы.
- Если грязь велика, лошадиное копыто заливается водой, то выпавший снег сразу устанавливает зимний путь.
- Подул западный ветер — к сырости.