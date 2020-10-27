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27 октября 6°C
Жизнь

Что ни в коем случае нельзя делать 27 октября: народные приметы на Параскеву Грязниху

27 октября отмечается народно-христианский праздник Параскева Грязниха. По-другому его называют День Параскевы, Параскева Грязнуха, Параскева Пятница, Льняниха и Трепальница. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Лен.
Лен.
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Народные традиции 27 октября

27 октября нельзя стирать и прясть пряжу. Разрешено сегодня только шить, мять и трепать лен.

Если этот праздник выпадает на пятницу, то стоит отказаться от смеха и веселья. Наши предки считали, что из-за этого в старости придется лить много слез.

После утренних молитв женщины традиционно наряжались в самые лучшие наряды из своего гардероба и выходили на прогулку.

Если беременная девушка будет расчесывать волосы 27 октября, то когда придет время рожать, святая Параскева ей не поможет, считали наши предки.

Девушка. Волосы. Глаза закрыты
Девушка. Волосы. Глаза закрыты
СС0

Народные приметы 27 октября

  • Яркие звезды на Параскеву — к хорошему урожаю.
  • В этот день сухо и ветрено — в следующем году лето будет сухое и не особенно урожайное, а коли дождь и тихо — урожай будет богатый.
  • Параскева-пятница — бабья заступница, крестьянок защитница.
  • На грязниху большая грязь — четыре седмицы до зимы.
  • Если грязь велика, лошадиное копыто заливается водой, то выпавший снег сразу устанавливает зимний путь.
  • Подул западный ветер — к сырости.
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