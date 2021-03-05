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Жизнь

Что ни в коем случае нельзя делать с детьми 5 марта. Народные приметы на день Катыша

5 марта отмечено в народном календаре днем Катыша. Другие названия даты: «Катанье с гор», «Лев-катальщик», «Лев Катанский». Народные приметы и традиции даты — в нашем материале.

Оттепель Снег.
Оттепель Снег.
Настасья Коваленко

Народные традиции 5 марта

В этот день в последний раз катались с горок. При этом приговаривали: «Зима на исходе, так успей на санках покататься». Считалось, что кто дальше всех укатится, тот счастье свое продлит. Также пекли круглые колобки-катыши на коровьем масле. Они еще назывались кокурками.

На Льва Катанского нельзя было смотреть на небо. Говорили, что это дурная примета: кто увидит падающую звезду, того ждет скорая смерть — либо потеря кого-либо из родных. Такую звезду называли маньяком. Падение звезд называли зловещим предзнаменованием, от него отговаривались словами: «Аминь! Рассыпься!».

Были и другие недобрые приметы для этого дня. Например, если кто-то заболеет в этот день, то или долго не выздоровеет, или умрет. Больному клали на ночь под мышки по куску хлеба. Утром смотрели: если хлеб засох, человеку не суждено поправиться.

5 марта нельзя стричь детей до семи лет. В противном случае ребенок может серьезно заболеть. А его память ухудшится.

Папа с ребенком. Санки.
Папа с ребенком. Санки.
СС0

Замужним женщинам не стоит стоять под звездным небом. По поверьям, злые духи в таком случае могут разрушить брак. Еще нельзя принимать подарки от малознакомых людей. Таким способом они могут отдать свои свои болезни и проблемы.

Народные приметы 5 марта

  • Сухой март — плодородие, дождливый — неурожай.
  • Во время дождя небо на западной стороне проясняется — к теплой и сухой погоде.
  • Ветер сменил направление — к недолгой оттепели.
  • Ранняя весна — не жди добра.
  • Тает снег с дождями — к половодью.
  • Галки и сороки в снегу купаются — к оттепели.
  • Дальше всех съехать с горки на санях — к счастью.
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