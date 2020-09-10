Что ни в коем случае нельзя делать 10 сентября: народные приметы на Анну и Савву Скирдников

10 сентября отмечается народно-христианский праздник Анна и Савва Скирдники. По-другому его называют Анна Скирдница, Анна Пророчица, Савва Псковский и Моисей Мурин. Рассказываем, что ни в коем случае нельзя делать и как избавиться от алкогольной зависимости в этот день.

Народные традиции 10 сентября

В этот день у наших предков была традиция устраивать праздники и ярмарки в честь собранного урожая.

10 сентября дочерям нельзя знакомить родителей со своим избранником. Считается, что день для этого неблагоприятный. Также запрещено и сватовство. Тех, кто решит пренебречь этой традицией, ждут беды и несчастья в семейной жизни.

Люди, которые имеют проблемы с алкоголем, в этот день легко могут от них избавиться. Для это нужно молиться святому Моисею Мурину. Он является покровителем тех, кто решил отказаться от вредной привычки.

Банкет. Алкоголь. CC0

На Анну и Савву обычно заканчивалась жатва хлеба, завершали озимый сев пшеницы и собирали яблоки.

Народные приметы на Анну и Савву Скирдников