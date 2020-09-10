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Жизнь

Что ни в коем случае нельзя делать 10 сентября: народные приметы на Анну и Савву Скирдников

10 сентября отмечается народно-христианский праздник Анна и Савва Скирдники. По-другому его называют Анна Скирдница, Анна Пророчица, Савва Псковский и Моисей Мурин. Рассказываем, что ни в коем случае нельзя делать и как избавиться от алкогольной зависимости в этот день.

Свадьба
Свадьба
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Народные традиции 10 сентября

В этот день у наших предков была традиция устраивать праздники и ярмарки в честь собранного урожая.

10 сентября дочерям нельзя знакомить родителей со своим избранником. Считается, что день для этого неблагоприятный. Также запрещено и сватовство. Тех, кто решит пренебречь этой традицией, ждут беды и несчастья в семейной жизни.

Люди, которые имеют проблемы с алкоголем, в этот день легко могут от них избавиться. Для это нужно молиться святому Моисею Мурину. Он является покровителем тех, кто решил отказаться от вредной привычки.

Банкет. Алкоголь.
Банкет. Алкоголь.
CC0

На Анну и Савву обычно заканчивалась жатва хлеба, завершали озимый сев пшеницы и собирали яблоки.

Народные приметы на Анну и Савву Скирдников

  • Если дикие гуси еще не улетели на юг — зима припозднится и будет теплой.

  • Анна и Савва Скирдники — хороший день для сбора яблок.

  • Анна Пророчица и Савва Псковский, Анна Скирдница и Савва Скирдник.

  • Если 10 сентября много орехов, а грибов нет — зима будет суровая и снежная.

  • В лесу много рябины — осень дождливая, а мало — сухая.

  • Если рябина изобилует плодами — следующее лето будет дождливое.

  • Красное небо на закате при еще относительно высоком солнце — к ненастной погоде.

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