Что ни в коем случае нельзя делать 10 сентября: народные приметы на Анну и Савву Скирдников

Народные традиции 10 сентября
В этот день у наших предков была традиция устраивать праздники и ярмарки в честь собранного урожая.
10 сентября дочерям нельзя знакомить родителей со своим избранником. Считается, что день для этого неблагоприятный. Также запрещено и сватовство. Тех, кто решит пренебречь этой традицией, ждут беды и несчастья в семейной жизни.
Люди, которые имеют проблемы с алкоголем, в этот день легко могут от них избавиться. Для это нужно молиться святому Моисею Мурину. Он является покровителем тех, кто решил отказаться от вредной привычки.
На Анну и Савву обычно заканчивалась жатва хлеба, завершали озимый сев пшеницы и собирали яблоки.
Народные приметы на Анну и Савву Скирдников
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Если дикие гуси еще не улетели на юг — зима припозднится и будет теплой.
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Анна и Савва Скирдники — хороший день для сбора яблок.
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Анна Пророчица и Савва Псковский, Анна Скирдница и Савва Скирдник.
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Если 10 сентября много орехов, а грибов нет — зима будет суровая и снежная.
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В лесу много рябины — осень дождливая, а мало — сухая.
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Если рябина изобилует плодами — следующее лето будет дождливое.
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Красное небо на закате при еще относительно высоком солнце — к ненастной погоде.