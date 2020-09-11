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Жизнь

Что ни в коем случае нельзя делать 11 сентября: народные приметы на Ивана Постного

11 сентября отмечается народно-христианский праздник Иван Постный. По-другому его называют Головосек, Репный праздник, Иван-пролеток, Иван Предтеча и Постный день. Рассказываем, что ни в коем случае нельзя делать каждому человеку в этот день.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Народные традиции 11 сентября

11 сентября во всех церквях совершаются богослужения. Также сегодня установлен однодневный строгий пост. Запрещается употреблять в пищу мясо, рыбу и молочные продукты.

В этот день запрещается брать в руки любой предмет, по форме напоминающий меч. Даже хлеб нарезают накануне, чтобы потом не ломать его руками.

11 сентября в некоторых регионах устраивали «репный праздник». Но отмечали его очень скромно, без танцев, песен и веселья, потому что это считалось большим грехом. Зато на стол подавали огромное количество постных блюд, угощали ими нищих, бедняков и странников.

Великий пост 2019
Великий пост 2019
СС0

Наши предки старались в этот день не копать картошку, не срывать яблоки и не срезать мак. Это считалось плохой приметой.

Народные приметы на Ивана Постного

  • Иван Постный пришел — лето красное увел.

  • Иван Постный — осени отец крестный.

  • Прогремел гром — осень будет теплой и долгой.

  • Скворцы еще не улетели на юг — осенью будет мало дождей.

  • Иванов пост не велик, а перед ним и Филиппов пост кулик

  • Журавли полетели в теплые края — снег рано выпадет.

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