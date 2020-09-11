Что ни в коем случае нельзя делать 11 сентября: народные приметы на Ивана Постного

Народные традиции 11 сентября
11 сентября во всех церквях совершаются богослужения. Также сегодня установлен однодневный строгий пост. Запрещается употреблять в пищу мясо, рыбу и молочные продукты.
В этот день запрещается брать в руки любой предмет, по форме напоминающий меч. Даже хлеб нарезают накануне, чтобы потом не ломать его руками.
11 сентября в некоторых регионах устраивали «репный праздник». Но отмечали его очень скромно, без танцев, песен и веселья, потому что это считалось большим грехом. Зато на стол подавали огромное количество постных блюд, угощали ими нищих, бедняков и странников.
Наши предки старались в этот день не копать картошку, не срывать яблоки и не срезать мак. Это считалось плохой приметой.
Народные приметы на Ивана Постного
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Иван Постный пришел — лето красное увел.
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Иван Постный — осени отец крестный.
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Прогремел гром — осень будет теплой и долгой.
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Скворцы еще не улетели на юг — осенью будет мало дождей.
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Иванов пост не велик, а перед ним и Филиппов пост кулик
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Журавли полетели в теплые края — снег рано выпадет.