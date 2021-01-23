Что ни в коем случае нельзя делать в день Григория Летоуказателя. Народные приметы 23 января

23 января отмечается народно-христианский праздник — Григорий Летоуказатель. Другие названия праздника: «Григорий», «Григорий Нисский», «Летоуказатель». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 23 января

На Руси Летоуказателем дату прозвали потому, что в этот день можно было предсказать, каким будет лето — дождливым или засушливым. Говорили, что если на стога опустится иней, то летние месяцы будут сырыми. Ветер с юга предвещал многочисленные грозы.

На Григория Летоуказателя начинали планировать весенние полевые работы. Люди готовили инвентарь, перебирали зерно для посадки, проверяли закрома. Считалось, что хорошие хозяева все работы делают вручную.

Также люди хотели задобрить духа стогов, который охраняет злаковые от вредителей. Чтобы переманить его на свою сторону было принято кланяться скирдам и оставлять для него каравай посреди поля. Если дух принял дар, он защитит зерновые.

Еще одним традиционным обрядом было привлечение в дом богатства. Для этого стог сена обходился трижды в направлении против солнца, после чего нужно было выдернуть из стога горсть сена. Если все было сделано правильно — деньги придут уже вскоре. Но деньги не принесут должного счастья, если их обладатель не будет здоровым.

Сон. СС0.

Также люди обращали внимание на сны. Считалось, что тот, кто увидит во сне кузнеца, сорвет здоровье на работе. Увидеть звезды или небесные светила — к долголетию, а купаться во сне — к проблемам в делах. Хороший сон должен был сбыться через две недели.

Согласно народным поверьям, 23 января нельзя выносить из дома мусор или золу. В противном случае, можно выкинуть из дома счастье.

Народные приметы 23 января