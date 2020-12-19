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Что ни в коем случае нельзя делать в день Николая Чудотворца: народные приметы 19 декабря

19 декабря отмечается народно-христианский праздник — день Николая Чудотворца. Иначе дату называют «День Николая Зимнего», «Николин день» и «День Николы Чудотворца». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Зима. Дерево.
Зима. Дерево.
https://unsplash.com/

Народные традиции 19 декабря

На Руси в день Николая Чудотворца было принято дарить детям подарки. В основном, сладости: печенья, пряники, леденцы. Существовала традиция выпекать пряники-николайчики, их дети находили под подушкой.

В честь праздника было принято собираться всей деревней и варить пиво, а после дегустации все отправлялись кататься на санях. Так наши предки «обкатывали» новый снег, чтобы проверить, насколько хорош он в этом году.

Также день Николая Чудотворца считался днем сватовства. Незамужние девушки перебирали приданое, а к Рождеству часто уже встречали женихов со сватами.

Еще день Николы Зимнего считался подходящим для сделок. Люди верили, что в этот день нельзя грустить и сквернословить, поскольку негатив вернется втройне и принесет сильные морозы.

Сладости. Печенье.
Сладости. Печенье.
unsplash.com/

По народным традициям в этот день нельзя ругать и бранить детей, иначе святой Николай прогневается и накажет. А еще следует раздавать подарки сиротам, бедным и детям из многодетных семей.

Нельзя тяжело работать, ремонтировать что-то, заниматься уборкой, стиркой и рукоделием. Наши предки верили, что если нарушить запрет, можно лишиться благополучия.

Народные приметы 19 декабря

  • Появился иней — в следующем году удастся собрать богатый урожай.
  • Какая погода на Николу Зимнего, таким будет день Николы Вешнего (22 мая).
  • Морозный и солнечный день — примета того, что будет неурожай в следующем году.
  • Ясная и холодная погода 19 декабря — будет богатый урожай летом.
  • Сколько снега на Николу, столько весной и травы будет
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