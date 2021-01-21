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Жизнь

Что ни в коем случае нельзя делать 21 января. Народные приметы на Емелин день

21 января отмечается народно-христианский праздник — Емелин день. По-другому он называется: «Емельян», «Емельян Зимний», «Емельян Кумишный». Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Снег в алтайском селе. Много снега.
Снег в алтайском селе. Много снега.
altapress.ru

Народные традиции 21 января

Если накануне, на Ивана-бражника, «запивали» счастье девушек, которых против их воли выдавали замуж, то на Емелю наступал черед парней. Родительское решение о браке не всегда совпадало с желанием жениха, но считалось, что если «залить» супружество крепкими напитками, то ненавистный союз «стерпится — слюбится».

В этот день принято угощать кума с кумой. Считалось, что это приносит здоровье детям. Приходя к званому обеду, кум и кума приносили с собой подарок — брусок мыла и полотенце. При первом же купании ребенка его следовало мыть этим мылом и обтирать полотенцем со словами: «С гуся вода, с моего дитятка худоба!».

Кроме того, существовал обычай рассказывать сказки, небылицы, интересные истории. Для этого вся семья вечером собиралась в доме. Отсюда и известная поговорка: «Мели, Емеля, твоя неделя!».

Лень, отдых.
Лень, отдых.
pixabay.com

В народе Емельяна считали лежебокой. 21 января нельзя работать. Стоит отложить все свои дела и ходить в гости. В этот день наши предки устраивали шумные застолья и целый вечер и рассказывали друг другу истории из жизни. Также 21 января принято освобождать дом от мусора и битой посуды.

Народные приметы 21 января

  • Окна в доме запотели — к оттепели.
  • Человек, заболевший в этот день — скоро поправится.
  • Если за окном мороз, то потеплеет нескоро.
  • Иней на стогах — к дождливому лету.
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