Что ни в коем случае нельзя делать 21 января. Народные приметы на Емелин день

Народные традиции 21 января
Если накануне, на Ивана-бражника, «запивали» счастье девушек, которых против их воли выдавали замуж, то на Емелю наступал черед парней. Родительское решение о браке не всегда совпадало с желанием жениха, но считалось, что если «залить» супружество крепкими напитками, то ненавистный союз «стерпится — слюбится».
В этот день принято угощать кума с кумой. Считалось, что это приносит здоровье детям. Приходя к званому обеду, кум и кума приносили с собой подарок — брусок мыла и полотенце. При первом же купании ребенка его следовало мыть этим мылом и обтирать полотенцем со словами: «С гуся вода, с моего дитятка худоба!».
Кроме того, существовал обычай рассказывать сказки, небылицы, интересные истории. Для этого вся семья вечером собиралась в доме. Отсюда и известная поговорка: «Мели, Емеля, твоя неделя!».
В народе Емельяна считали лежебокой. 21 января нельзя работать. Стоит отложить все свои дела и ходить в гости. В этот день наши предки устраивали шумные застолья и целый вечер и рассказывали друг другу истории из жизни. Также 21 января принято освобождать дом от мусора и битой посуды.
Народные приметы 21 января
- Окна в доме запотели — к оттепели.
- Человек, заболевший в этот день — скоро поправится.
- Если за окном мороз, то потеплеет нескоро.
- Иней на стогах — к дождливому лету.