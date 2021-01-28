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Жизнь

Что ни в коем случае нельзя делать 28 января. Народные приметы на Павлов день

28 января отмечается народно-христианский праздник — Павлов день. Другие названия даты: «День колдунов», «Павел Фивейский». Приметы и традиции — в нашем материале.

Зима. Метель, пурга.
Зима. Метель, пурга.
СС0

Народные традиции 28 января

Люди верили, что в этот день колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свое искусство. Это было чревато разными неприятностями для окружающих — ведь ученикам нужно было опробовать полученные способности.

В Павлов день советовали остерегаться порчи и сглаза. Для этого предпринимались «защитные меры» — как одобренные церковью, так и близкие к языческим обрядам. Люди в Павлов день чаще и молились, и стучали по дереву, и плевали через плечо.

По поводу природных явлений говорили: «Павел день прибавил», «Павел взмок — дня приволок», — замечая, что зима уже неуклонно движется к своему концу, ночи становятся короче, а солнце — ярче. Следили и за погодой. Блестящие звезды в этот день предвещают мороз, тусклые — тепло, а «моргающие» — вьюгу. Если на севере показались тучи — не стоит надеяться на оттепель.

Также по Павлову дню смотрели, каким будет лето: если ясно — то сухим и жарким, если ветрено — то холодным, если идет снег, то дождливым. Идеальным вариантом считалась спокойная пасмурная погода.

Свадьба
Свадьба
CCO

28 января, по поверью, идеально подходит для венчания. Если в этот день родился ребенок, то в кроватку ему надо положить пучок льна. Таким образом ребенку обеспечена счастливая жизнь. Также в Павлов день можно легко получить сглаз, поэтому желательно не выходить из дома и носить на себе оберег.

Народные приметы 28 января

  • Сильный снегопад — ночью начнутся морозы.
  • Целый день дует сильный ветер — лето будет дождливым.
  • Синицы щебечут под окном — вскоре ударят сильные морозы.
  • Каркают вороны — ждите оттепели.
  • Воробьи сидят на деревьях и не чирикают — скоро пойдет снег.
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