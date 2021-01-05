Что категорически запрещается делать 5 января. Народные приметы на Федулов день

5 января отмечено в народном календаре Федуловым днем. Иначе эту дату наши предки называли Федул. Традиции и приметы дня — в нашем материале.

Народные традиции 5 января

На Руси в этот день большое внимание уделяли домашним животным — скотине и птице. Добрый хозяин проявлял по отношению к ним особую заботу — давал много корма, наводил порядок в хлеву и птичнике.

В этот день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц. Для того, чтобы привлечь добрых духов и изгнать злых.

А чтобы нечистая сила не оставила на выпечке следа, ее сразу же заворачивали в полотенце. Так же поступали и с постными лепешками. Их было принято готовить в Федулов день.

Лепешки несли в хлев, где по частям скармливали животным. Домашней птице в качестве угощения давали отборное зерно. Считалось, что если 5 января обидеть кого-то из домашних животных, то в семье произойдет горе.

«Пришел Федул — ветер подул», — говорили на Руси. Ветер считался хорошим предзнаменованием — он сулил богатый урожай.

Коровы. Животноводство. СС0

5 января не стоит контактировать с острыми и колющими предметами. Считается, что если человек нанесет себе увечье, весь год пройдет в заболеваниях.

Женщинам в этот день запрещается подшивать подол платья. По народным поверьям, это укорачивает жизнь. Также если в Федулов день предстоит операция, лучше отменить ее, чтобы избежать неприятностей.

Народные приметы 5 января