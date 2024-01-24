Что нужно обязательно сделать на Федосея-весняка. Приметы и традиции 24 января

24 января наши предки замечали первое потепление, потому день и прозвали Федосеем-весняком. Православная церковь почитает память преподобного Феодосия Великого – христианского святого.

Традиции Федосеева дня

В Федосеев день часто наступала первая оттепель, которую крестьяне встречали без особой радости. Дело в том, что несвоевременное потепление грозит неустойчивой и затяжной весной.

Бывало и наоборот: на Федосея мог грянуть мороз. На этот случай говорили: "Федосеевы морозы – худосеи: посев яровых будет поздний". Наши предки считали, что морозы в этот день особенно плохие. На улицы в такую погоду выходила нечисть и приносила беды.

Часто в этот морозный день на человека нападает лихорадка-трясовица. Чтобы ее прогнать, в дом напускали разной вони - злой дух не любит неприятный запах. Самый верный способ избавиться от недуга – попариться в баньке.

Баня. CCO.

Что нельзя делать 24 января

Нельзя ходить грязным или неопрятным - может напасть лихорадка.

Не стоит мерзнуть - можно заболеть.

Запрещено спорить и ругаться - святой Феодосий лишит спокойствия в доме или на работе.

Не рекомендуется куда-либо переезжать или менять место работы - на новом месте могут разрушиться все планы.

Теплые вещи. unsplash.com

Приметы Федосеева дня

Туман и полная воды прорубь – к большому разливу рек весной.

Редкие облака – к морозу.

Если собака скулит, а кошка ворчит, то скоро заболеет хозяин или хозяйка дома.

Чужая кошка во двор зашла — жди известия о смерти.

Птица в окно стукнула – получите хорошую весть.

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