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Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции

Существует несколько примет и традиций, связанных с тем, как правильно убрать новогоднюю елку. По народному поверью, это нужно сделать до Крещения, а вот по феншуй дерево должно простоять до февраля.

Елка. Новый год и Рождество.
Елка. Новый год и Рождество.
СС0

Когда нужно убирать елку?

Считается, что до Крещения из дома необходимо убрать все символы рождественских праздников и украшения. До праздника нужно провести генеральную уборку в квартире, выкинуть елку, мусор и ненужные вещи, пишет new-year-party.ru.

По традиции феншуй до февраля новогодняя елка должна быть в доме. Это связано с празднованием китайского Нового года. Так как живая елка может не дожить до этого периода, то рекомендуют на ее месте поставить высокий цветок. Это позволит сохранить положительную энергетику в доме.

По народным приметам разбирать елку нужно тогда, когда:

  • кончики веток становятся коричневыми — значит, дерево накопило отрицательную энергию,
  • с веток каждый день падают игрушки — значит, домовой развлекается.

Как правильно убрать елку?

Искусственная ель

Украшения нужно сложить в коробки, электрические гирлянды смотать без перегибов, мишуру лучше убрать в вакуумный пакет, чтобы они занимали меньше места при хранении.

Живая ель

Во время снятия игрушек будут осыпаться иголки. Поэтому советуют расстелить газеты, убрать ковры и потрясти ствол, чтобы упали иголки. После нужно снять игрушки, обернуть дерево в ненужную простынь, вынести на улицу.

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