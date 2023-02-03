Что нужно обязательно сделать в Максимов день: приметы и традиции 3 февраля

В народно-православном календаре 3 февраля отмечали Максимов день. Православная церковь почитает память двух святых: преподобного Максима Исповедника и Максима Грека. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Максимова дня

Святого Максима называли Максимом-утешителем и Максимом Исповедником. Его считали помощником в бедах и утешителем в обидах. В день его памяти вспоминали добрым словом людей, когда-то пришедших на помощь.

Супруги в этот день во двор входили, обязательно держась за руки. Они подходили к деревьям и вместе стряхивали с них иней, приговаривая: «Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу».

Святому молились о заступничестве сирот и вдов. А также о благополучии семьи.

Пара на прогулке. freepik.com/wirestock

Что нельзя делать 3 февраля?

Нельзя в этот день ругаться с родными и близкими.

Запрещено отказывать от помощи.

Не стоит игнорировать звонки и сообщения близких.

Не рекомендуется оставлять гостей и родных голодными.

Нельзя давать соль взаймы — можно отдать благополучие.

Хлеб-соль ССО

Приметы Максимова дня