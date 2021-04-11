11 апреля -2°C
﻿
Жизнь

Что нужно пить 11 апреля. Народные приметы на день березы

11 апреля отмечено в народном календаре днем самого любимого русского дерева — березы. Иначе праздник называется «Берещенье». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Дерево. Береза
Дерево. Береза
СС0

Народные традиции 11 апреля

У русских людей с березой было связано множество поверий. Заболевшего ребенка, например, нужно было хлестнуть березовым прутиком и хворь уйдет.

Если воткнуть ветку березы в крышу, она будет оберегать дом от молнии. А представить русскую баню без березового веника и вовсе невозможно.

Почтительное отношение к березе с приходом христианства получило новое обоснование. По преданию, именно под этим деревом Богородица и младенец Иисус прятались от непогоды.

В этот день нужно было выходить в березовую рощу, чтобы слушать деревья. Это делалось для того, чтобы определить, не началось ли движение сока.

Сок заготавливала каждая семья. Из него варили сбитни с добавлением меда и приправ. Свежим березовым соком поили больных.

Березы. Россия.
Березы. Россия.
СС0

Считалось, что этот напиток чистит кровь и выгоняет из желудка всякую немощь. Беременные женщины, которым скоро предстояли роды, подходили к дереву и просили о скорых и безболезненных родах.

11 апреля нужно собирать и пить березовый сок. Он, верили предки, прибавит здоровья.

Народные приметы 11 апреля

  • Ливень на Берещенье — к хорошему урожаю овса.
  • Если 11 апреля гремит гром, это предвещает похолодание.
  • С запада идут перистые облака, а горизонт чистый — к ненастью.
  • Если 11 апреля с берез активно идет сок, стоит ждать ненастное лето.
  • Гуси, которые вышли на лед на Берещенье, предвещают скорое потепление.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость