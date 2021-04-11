Что нужно пить 11 апреля. Народные приметы на день березы

Народные традиции 11 апреля
У русских людей с березой было связано множество поверий. Заболевшего ребенка, например, нужно было хлестнуть березовым прутиком и хворь уйдет.
Если воткнуть ветку березы в крышу, она будет оберегать дом от молнии. А представить русскую баню без березового веника и вовсе невозможно.
Почтительное отношение к березе с приходом христианства получило новое обоснование. По преданию, именно под этим деревом Богородица и младенец Иисус прятались от непогоды.
В этот день нужно было выходить в березовую рощу, чтобы слушать деревья. Это делалось для того, чтобы определить, не началось ли движение сока.
Сок заготавливала каждая семья. Из него варили сбитни с добавлением меда и приправ. Свежим березовым соком поили больных.
Считалось, что этот напиток чистит кровь и выгоняет из желудка всякую немощь. Беременные женщины, которым скоро предстояли роды, подходили к дереву и просили о скорых и безболезненных родах.
11 апреля нужно собирать и пить березовый сок. Он, верили предки, прибавит здоровья.
Народные приметы 11 апреля
- Ливень на Берещенье — к хорошему урожаю овса.
- Если 11 апреля гремит гром, это предвещает похолодание.
- С запада идут перистые облака, а горизонт чистый — к ненастью.
- Если 11 апреля с берез активно идет сок, стоит ждать ненастное лето.
- Гуси, которые вышли на лед на Берещенье, предвещают скорое потепление.