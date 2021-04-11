Что нужно пить 11 апреля. Народные приметы на день березы

11 апреля отмечено в народном календаре днем самого любимого русского дерева — березы. Иначе праздник называется «Берещенье». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 11 апреля

У русских людей с березой было связано множество поверий. Заболевшего ребенка, например, нужно было хлестнуть березовым прутиком и хворь уйдет.

Если воткнуть ветку березы в крышу, она будет оберегать дом от молнии. А представить русскую баню без березового веника и вовсе невозможно.

Почтительное отношение к березе с приходом христианства получило новое обоснование. По преданию, именно под этим деревом Богородица и младенец Иисус прятались от непогоды.

В этот день нужно было выходить в березовую рощу, чтобы слушать деревья. Это делалось для того, чтобы определить, не началось ли движение сока.

Сок заготавливала каждая семья. Из него варили сбитни с добавлением меда и приправ. Свежим березовым соком поили больных.

Березы. Россия. СС0

Считалось, что этот напиток чистит кровь и выгоняет из желудка всякую немощь. Беременные женщины, которым скоро предстояли роды, подходили к дереву и просили о скорых и безболезненных родах.

11 апреля нужно собирать и пить березовый сок. Он, верили предки, прибавит здоровья.

Народные приметы 11 апреля