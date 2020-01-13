Что нужно подать на стол в Щедрый вечер: народные приметы 13 января

В канун Нового года предки справляли Щедрый вечер. По-другому его называли «Васильев вечер» и еще «Васильева коляда». 13 января предки накрывали богатый стол: считалось, что он обеспечит достаток на весь следующий год.

Народные традиции Щедрого вечера

Щедрый вечер по старому стилю приходился на канун Нового года.

13 января на праздничном столе обязательно были блюда из свинины, рассказывает hollydays.ru. Еще многие хозяйки готовили кутью.

В Щедрый вечер молодежь собиралась компаниями и отправлялась колядовать («щедровать»). Они наряжались в костюмы, ходили по домам, пели песни и читали стихи, в которых хвалили хозяев домов, и получали за это угощения.

Предки верили: если 13 января ветер ночью дует с юга — значит, год будет благополучным, если с запада — то будет много молока и рыбы, а если с востока — следует ждать богатый урожай фруктов.