Что нужно принести в дом 21 марта. Народные приметы на Весенний солнцеворот

Народные традиции 21 марта

На Руси говорили, что на весенний солнцеворот прилетают посланцы Рая — жаворонки, принося с собой тепло. «Придет солнышко и к нашим окошечкам», — ждали этого дня люди.

Также на весеннее равноденствие приходился день вербы. К этой дате она уже должна была распуститься: «Время вербе осеребриться». Ветки вербы приносили в дом.

Считалось, что она изгоняет из дома всякую тяжесть — бытовые неурядицы, ссоры, болезни. В то же время с этим деревом связаны и весьма неприятные суеверия.

Говорили, например: «Кто вербу посадит — сам на себя заступ готовит», — это означало, что человек умрет, когда из дерева можно будет вытесать лопату.

Впрочем, это поверье не мешало использовать вербу в лечебных целях. До цветения крестьяне заготавливали кору и сушили ее на чердаках с хорошей вентиляцией.

Позже из нее готовили чай с добавлением аниса, липового цвета и малины. Отваром коры полоскали рот при стоматите и горло при ангине.

Продажа вербы в Барнауле. Анна Зайкова.

Порошок из нее часто использовался как кровоостанавливающее средство. Также отвар коры ивы и коры дуба добавляли в ванну от болей в ногах.

В этот день подмечали: если облака плывут по небу быстро и высоко, погода будет доброй. Также говорили, что если будет метель, и снег ляжет на поля волнами — это к хорошему урожаю хлеба и овощей.

В день Весеннего солнцеворота запрещается грустить и злиться. Иначе можно навлечь неприятности. Кроме того, не стоит строить планы — им не суждено сбыться. 21 марта нельзя сажать вербу, иначе она погибнет. Это растение стоило сорвать в лесу и принести в дом. Считалось, что верба охраняет жилище и его обитателей.

Народные приметы 21 марта