На приусадебных участках и в огородах особое значение приобретают проверенные методы агротехники.

Так, для будущего богатого урожая огурцов необходимо использовать горох.

Необходимо взять один стакан гороха, поместить его в литровую банку и залить водой. После смесь следует оставить в теплом месте на сутки для настаивания.

За это время горох выделит ценные питательные вещества и витамины.

Полученный раствор следует разбавить в десяти литрах воды и использовать для полива огурцов один или два раза в неделю. Такая подкормка способствует укреплению растений и повышению их устойчивости к болезням, пишет sterlegrad.ru.

Ранее сообщалось, как защитить растения от заморозков и создать комфортную среду.

Дымовая завеса

Дымовая завеса защитит растения, если температура опустилась не ниже минус 4 градусов мороза.

Нужно развести тлеющие (не горящие) костры с подветренной стороны сада. На каждую сотку земли соорудите кучи высотой 0,5 м и диаметром 1,5 м. Этого хватит на всю ночь.

Полив

Надо обильно полить растения. Вода станет испаряться и образует туманную завесу. Внутри нее температура выше, чем снаружи. Следовательно, растения не замерзнут. Кустам понадобится по 5 ведер воды, а взрослым плодовым деревьям — по 6–7 ведер.

Окучьте растения

Окучивание поможет пережить возвратные заморозки некоторым культурам — картофелю, баклажанам и перцам. Небольшой слой почвы прикроет их и сохранит тепло.

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