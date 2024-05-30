Садоводы лучше других знают, как погода переменчива и коварна. Так, в Алтайском крае уже несколько дней подряд действует штормовое предупреждение из-за ночных заморозков на почве.

По прогнозам, заморозки до минус двух градусов будут и ночью 1 июня.

Как можно уберечь сад от заморозков.

Укрывной материал

Заморозки особо опасны для растений из семейства тыквенных и пасленовых — тыкв, кабачков, огурцов, перцев, помидоров. Чтобы спасти посадки, укройте их в один слой нетканым материалом. Подросшие же растения лучше спрятать в конусы для хвойных культур, указывает sima-land.ru.

Дымовая завеса

Дымовая завеса защитит растения, если температура опустилась не ниже минус 4 градусов мороза.

Нужно развести тлеющие (не горящие) костры с подветренной стороны сада. На каждую сотку земли соорудите кучи высотой 0,5 м и диаметром 1,5 м. Этого хватит на всю ночь.

Полив

Надо обильно полить растения. Вода станет испаряться и образует туманную завесу. Внутри нее температура выше, чем снаружи. Следовательно, растения не замерзнут. Кустам понадобится по 5 ведер воды, а взрослым плодовым деревьям — по 6–7 ведер.

Окучьте растения

Окучивание поможет пережить возвратные заморозки некоторым культурам — картофелю, баклажанам и перцам. Небольшой слой почвы прикроет их и сохранит тепло.

Ранее выяснилось, на какую глубину лучше сажать семена огурцов для супербогатого урожая.

Эксперты подчеркивают — для начала посева почва должна быть достаточно прогрета. Самое благоприятное время для посадки семян огурцов — конец мая.

Важно

Важно не заглублять семена — оптимальная глубина составляет 1,5-2 см. В каждую посадочную лунку рекомендуется помещать 4-5 семян, из которых должны прорасти 2-3 растения.

Между лунками необходимо оставлять пространство не менее 20 сантиметров — чтобы растения могли свободно разрастаться.

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