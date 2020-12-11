Что нужно сделать 11 декабря: народные приметы на Сойкин день

Народные традиции 11 декабря
В этот день на Руси чествовали сойку — небольшую птичку с ярким оперением, широким хохолком на голове и длинным хвостом. Наши предки говорили: «Если в свой день сойка прилетит к окну и станет у него кричать, то это добрый знак».
Считалось также, что человеку, который услышит сойку, птица покажет дорогу к счастью.
В народе сойку считали покровительницей и заступницей новорожденных. Верили, что она родившемуся приносит на своем хвосте счастье и удачу.
11 декабря было принято гадать на монетах. Для этого брали несколько штук и бросали в сугроб, после чего доставали их по одной. Если первая монетка оказывалась самой крупной, то человеку обязательно улыбнется удача. И наоборот.
Народные приметы 11 декабря
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Если вороны летают по небу — быть скорому снегопаду.
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Что-то звенит в колодце — к богатству.
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Если резко потеплело, то скоро сильно похолодает.
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Гуси крыльями часто хлопают — к оттепели.
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Зола в печи быстро гаснет — к потеплению.