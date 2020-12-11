Что нужно сделать 11 декабря: народные приметы на Сойкин день

11 декабря отмечается народно-христианский праздник Сойкин день. По-другому его также называют Иринархов день, Степаны зимние, Птица сойка. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 11 декабря

В этот день на Руси чествовали сойку — небольшую птичку с ярким оперением, широким хохолком на голове и длинным хвостом. Наши предки говорили: «Если в свой день сойка прилетит к окну и станет у него кричать, то это добрый знак».

Считалось также, что человеку, который услышит сойку, птица покажет дорогу к счастью.

В народе сойку считали покровительницей и заступницей новорожденных. Верили, что она родившемуся приносит на своем хвосте счастье и удачу.

11 декабря было принято гадать на монетах. Для этого брали несколько штук и бросали в сугроб, после чего доставали их по одной. Если первая монетка оказывалась самой крупной, то человеку обязательно улыбнется удача. И наоборот.

Деньги. Монеты. CC0

Народные приметы 11 декабря