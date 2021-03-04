Что нужно сделать 4 марта. Народные приметы на день Архипа и Филимона

Народные традиции 4 марта
На Руси на Архипа женщинам полагалось проводить весь день на кухне. Считалось, что чем больше она наготовит всякой снеди, тем богаче будет дом.
Кроме того, в крестьянских семьях привечали сирых да убогих, угощали нищих. Говорили, что чем больше сделаешь добрых дел в этот день, тем лучше.
Главным блюдом был каравай, который посвящали солнцу и ели по кусочку, раздавая домочадцам, соседям и всем проходившим мимо людям. Оставшиеся крошки нужно было бросать за спину.
Люди верили: «Кинешь хлеб-соль назад — по осени с хлебом-солью будешь». Также готовили и многие другие блюда.
Небольшой пир из оставшихся припасов указывал на то, что зима подошла к концу. Птиц подкармливали, потому что они не меньше крестьянина за хлебной нивой смотрят, берегут её от насекомых.
4 марта нужно раздавать милостыню, помогать людям. Кормить бездомных животных. Еще стоит испечь каравай и угостить им родных.
Народные приметы 4 марта
- На Федота снежный занос — к поздней траве.
- Пролетела чайка — скоро будет ледоход.
- Встретишь в лесу зайца-беляка — снег непременно выпадет еще.
- Если зайцы попадаются серые, тепло не за горами.
- Увидеть падающую звезду — к несчастью.