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Жизнь

Что нужно сделать 4 марта. Народные приметы на день Архипа и Филимона

4 марта отмечено в народном календаре днем Архипа и Филимона. Другие названия праздника: «Филимон», «Филя вешний», «Архип». Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

Барнаульский кот ждет весну.
Барнаульский кот ждет весну.
Михаил Хаустов

Народные традиции 4 марта

На Руси на Архипа женщинам полагалось проводить весь день на кухне. Считалось, что чем больше она наготовит всякой снеди, тем богаче будет дом.

Кроме того, в крестьянских семьях привечали сирых да убогих, угощали нищих. Говорили, что чем больше сделаешь добрых дел в этот день, тем лучше.

Главным блюдом был каравай, который посвящали солнцу и ели по кусочку, раздавая домочадцам, соседям и всем проходившим мимо людям. Оставшиеся крошки нужно было бросать за спину.

Люди верили: «Кинешь хлеб-соль назад — по осени с хлебом-солью будешь». Также готовили и многие другие блюда.

Небольшой пир из оставшихся припасов указывал на то, что зима подошла к концу. Птиц подкармливали, потому что они не меньше крестьянина за хлебной нивой смотрят, берегут её от насекомых.

Каравай.
Каравай.
Анна Зайкова

4 марта нужно раздавать милостыню, помогать людям. Кормить бездомных животных. Еще стоит испечь каравай и угостить им родных.

Народные приметы 4 марта

  • На Федота снежный занос — к поздней траве.
  • Пролетела чайка — скоро будет ледоход.
  • Встретишь в лесу зайца-беляка — снег непременно выпадет еще.
  • Если зайцы попадаются серые, тепло не за горами.
  • Увидеть падающую звезду — к несчастью.
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