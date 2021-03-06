Что нужно сделать 6 марта. Народные приметы на день Тимофея

Первый день весны в Барнауле. 1 марта 2017 года.

Народные традиции 6 марта

В этот день начинали дуть теплые ветры, поэтому в народе говорили: «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна»; «Тимофей Весновей — уж тепло у дверей»; «На Тимофея Весновея как ни злись метелица, все равно весной веет».

Была и такая поговорка: «Весновей веет и старого греет». В этот день старики слезали с печи, перебирались на завалинку и смотрели, какова погода на дворе.

В народе весна считалось временем разгула нечисти, просыпающейся после зимы. По этой причине весной очень часто проводились ритуалы по изгнанию злых духов.

Крестьяне на полях и возвышенностях разжигали ритуальные костры, которые, в народном понимании, связывались с солнечным светом, губительным для нечистой силы. Верили, что там, где был виден свет от весеннего костра, летом град не побьёт посевы.

Во время разжигания костров проводили разнообразные очистительные обряды. Крестьяне прыгали через огонь, чтобы очиститься от грехов, болезней и проблем.

Огонь. Костер. СС0

Вокруг костра прогоняли скотину, чтобы защитить её от недугов. От ритуального костра зажигали факелы и с ними обходили поля, чтобы обезопасить хозяйство от козней злых духов.

6 марта нужно сделать генеральную уборку дома и выбросить весь хлам. Это позволит избавиться от несчастий и бед. В день Тимофея следует много гулять на свежем воздухе. Особенно пожилым людям.

Народные приметы 6 марта