Что нужно сделать на Артамона змеевика: народные приметы 25 сентября

25 сентября отмечается народно-христианский праздник Артамон Змеевик. По-другому его называют Змеиный день, Автоном и Артамонов день. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 25 сентября

На Артамона охотники собираются на охоту. Этот день для них считается особо важным, так как любая подстреленная дичь сулит удачу во всех делах.

В этот день наши предки старались не ходить в леса и поля, чтобы не быть укушенными или просто испуганными большим количеством змей.

На Артамона продолжали собирать рябину. Но делать это нужно было аккуратно, чтобы случайно не сломать дерево. Это считалось большим грехом и предвещало множество бед.

В этом году невероятный урожай рябины. Анна Зайкова

Народные приметы 25 сентября