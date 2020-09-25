Что нужно сделать на Артамона змеевика: народные приметы 25 сентября

Народные традиции 25 сентября
На Артамона охотники собираются на охоту. Этот день для них считается особо важным, так как любая подстреленная дичь сулит удачу во всех делах.
В этот день наши предки старались не ходить в леса и поля, чтобы не быть укушенными или просто испуганными большим количеством змей.
На Артамона продолжали собирать рябину. Но делать это нужно было аккуратно, чтобы случайно не сломать дерево. Это считалось большим грехом и предвещало множество бед.
Народные приметы 25 сентября
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В этот день идет дождь — будет долгая зима.
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Гром гремит — осень будет теплой.
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Если почти все листья опали, то зима будет теплой. А если много листьев осталось, зима будет лютой.
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Много желудей на дубе сулит теплую зиму и плодородное лето.
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Если видишь много змей — зима будет суровая.
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Длинные сумерки — к ненастью, короткие — к хорошей погоде.
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Быстрое окончание листопада — к суровой зиме.