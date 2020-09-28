Что нужно сделать 28 сентября: народные приметы на Никиту Гусятника

28 сентября отмечается народно-христианский праздник Никита Гусятник. По-другому его называют Гусепролет, Репорез и Никита осенний. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 28 сентября

В этот день говорили: «Гуси летят — зимушку на хвосте тащат, снег несут», — и делали различные предсказания, наблюдая за полетом птиц. Также по поведению птиц судили о погоде на ближайшее время.

28 сентября наши предки угощали водяного мясом гуся. Верили, что именно этот дух охраняет водоплавающих птиц.

В это время убирали репу с грядок, обрезали у нее ботву, поэтому праздник нередко называли Репорезом.

Сегодня стригли овец, причем шерсть должна была пойти на валенки, онучи и рукавицы. Считалось, что только так можно было защитить руки и ноги от обморожений грядущей зимой.

Гуси , Крутихинский район. vk.com/usynovi_zakaznik

Народные приметы 28 сентября