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Жизнь

Что нужно сделать 28 сентября: народные приметы на Никиту Гусятника

28 сентября отмечается народно-христианский праздник Никита Гусятник. По-другому его называют Гусепролет, Репорез и Никита осенний. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Птицы. Гуси
Птицы. Гуси
СС0

Народные традиции 28 сентября

В этот день говорили: «Гуси летят — зимушку на хвосте тащат, снег несут», — и делали различные предсказания, наблюдая за полетом птиц. Также по поведению птиц судили о погоде на ближайшее время.

28 сентября наши предки угощали водяного мясом гуся. Верили, что именно этот дух охраняет водоплавающих птиц.

В это время убирали репу с грядок, обрезали у нее ботву, поэтому праздник нередко называли Репорезом.

Сегодня стригли овец, причем шерсть должна была пойти на валенки, онучи и рукавицы. Считалось, что только так можно было защитить руки и ноги от обморожений грядущей зимой.

Гуси, Крутихинский район.
Гуси, Крутихинский район.
vk.com/usynovi_zakaznik

Народные приметы 28 сентября

  • Ветви ели и сосны опускаются вниз — к дождю.
  • До Никиты-гусятника гусь жиру нагуливает, после Никиты — прогуливает.
  • Начинается перелет гусей: если летят высоко — к дружному половодью, низко — к малой воде.
  • Дикие гуси низко летят — снег сулят.
  • Гусь лапу поднимает — к стуже, на одной ноге стоит — к морозу, полощется в воде — к теплу, нос под крыло прячет — к ранней зиме.
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