Что нужно сделать 28 сентября: народные приметы на Никиту Гусятника

Народные традиции 28 сентября
В этот день говорили: «Гуси летят — зимушку на хвосте тащат, снег несут», — и делали различные предсказания, наблюдая за полетом птиц. Также по поведению птиц судили о погоде на ближайшее время.
28 сентября наши предки угощали водяного мясом гуся. Верили, что именно этот дух охраняет водоплавающих птиц.
В это время убирали репу с грядок, обрезали у нее ботву, поэтому праздник нередко называли Репорезом.
Сегодня стригли овец, причем шерсть должна была пойти на валенки, онучи и рукавицы. Считалось, что только так можно было защитить руки и ноги от обморожений грядущей зимой.
Народные приметы 28 сентября
- Ветви ели и сосны опускаются вниз — к дождю.
- До Никиты-гусятника гусь жиру нагуливает, после Никиты — прогуливает.
- Начинается перелет гусей: если летят высоко — к дружному половодью, низко — к малой воде.
- Дикие гуси низко летят — снег сулят.
- Гусь лапу поднимает — к стуже, на одной ноге стоит — к морозу, полощется в воде — к теплу, нос под крыло прячет — к ранней зиме.